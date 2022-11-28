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瘋世足必備APP！3C達人狂讚搭配「動態島即時顯示」 誰吞紅牌也追蹤

聯合新聞網／ 綜合報導
2022世足盃始成為全球關注話題。示意圖／路透
2022世足盃始成為全球關注話題。示意圖／路透

全球瘋世足！3C達人Tim哥日前分享神器《FotMob》隨時追蹤賽況，只要iPhone升級至iOS 16.1即可即時顯示，且若是iPhone 14 Pro系列具備「動態島」螢幕，即可在動態島同步顯示資訊。

下載後需要先開啟「背景」，首先進入設定>《FotMob》開啟即時動態、背景APP重新整理等，且記得要先調整為中文語言，但該APP目前僅支援簡體版本，另若沒有看到簡體中文的選項，可至設定>一般>語言與地區>加入語言，加入完成後回到APP即可使用。

3C達人Tim哥分享追蹤世足盃戰況必備APP引起轟動。圖擷取自Tim哥臉書
3C達人Tim哥分享追蹤世足盃戰況必備APP引起轟動。圖擷取自Tim哥臉書

根據Tim哥介紹，《FotMob》不只可以看世足盃，更可以關注其他賽事，如足總盃（FA Cup）、歐洲聯賽（Europa League）等或改由關注球隊或球員，直接在右上方點擊星號即可直接追蹤戰況。

《FotMob》除了即時顯示比賽分數、比賽時間，更可以進階了解比賽細節，如紅牌、黃牌、走位和射門統計資料等，系統也會即時提示上述資訊。

iPhone APP iOS 16 卡達世足 足球

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