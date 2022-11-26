到現在還在分期！送女友iPhone卻被當偷腥工具 他列「送禮禁忌」引共鳴

聖誕節常成為朋友交換禮物或情侶間互送的甜蜜節日，不過對於這名網友來說，則是他的「不爽之日」！他表示因前女友出軌後分手，但送她的iPhone仍持續分期到下個月，讓他喊話情侶們送禮時「千萬不要分期買」，引起不少人共鳴。

一名網友在Dcard版發文表示，距離聖誕節剩下1個月，「想到聖誕節我就不爽」，原因是因與前女友交往2年多，自認雙方感情不錯，更有結婚的打算，因此在去年的聖誕節想給對方驚喜，用分期買了當時正紅的iPhone 13 Pro當女方的禮物，也順便慶祝交往2周年，沒想到今年3月時看到女方出軌簡訊，「我才發現我被綠很久了」，心情相當震撼，當下果斷與對方分手。

雖然與對方分手，但1年前送給女方的iPhone採取分12期的方式付款，讓他心情五味雜陳，「分期繳到下個月終於要繳完了」，以過來人身分向情侶們喊話：「要買禮物送男女友的，千萬不要分期買。」也點名千萬不要買手機送給對方，「不然中間發生什麼事很難說。」也祝福大家聖誕跟跨年都有人陪，「明年要開始幸福」。

該文引起不少人共鳴，表示如果原Po當時全額付清，「現在你可能已經走出來了」，但偏偏分12期付款，「每個月被帳單提醒你被綠光罩頂的那段過往。」、「後會有『期』，原來是分期的期。」也有人認為是原Po的問題，認為送手機給對方是因為感謝她這些年來的陪伴，「現在卻因禮物還在分期而不爽。」、「不懂為什麼男女朋友要送那麼貴的東西」、「台版汪小菲」。

不少情侶會把蘋果iPhone手機當成禮物送給對方。圖為iPhone 13 Pro。（翻攝自蘋果官網）

商品推薦