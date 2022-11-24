台灣沒在防！日本PS VR2堵黃牛祭7大「高門檻」條件預購 網友讚翻了

索尼（Sony）次世代主機PlayStation 5（PS5）在2年前推出後至今仍有缺貨情況，新一代頭戴裝置PlayStation VR2（PS VR2）將於明（2023）年2月22日推出，日本索尼為了防止黃牛囤貨炒高價格，祭出「高門檻」購買條件，讓不少日本網友叫好。

新一代頭戴裝置PS VR2這次分成單獨產品與搭配遊戲《地平線 山之呼喚》組合包（同捆包）的形式進行預購，台灣部分日前已開賣，但未有任何防堵黃牛的措施，而日本索尼官網日前才啟動PS VR2搭配《地平線 山之呼喚》組合包的預購活動，但需符合以下條件才能購買：

．擁有日本PlayStation帳號，1帳號只能預購1台。．須在2021年11月1日至2022年10月31日間用PlayStation帳號登入PS5或PS4進行至少20個小時的遊戲。．PlayStation帳號須有通用的My Sony ID和登錄ID。．只接受信用卡付款。．送貨只限日本境內。．下單後不得要求變更送貨地址，否則將會取消訂單。．不得以轉售為目的申請預購，若被發現將會取消訂單。

新一代頭戴裝置PS VR2這次分成單獨產品與搭配遊戲《地平線 山之呼喚》組合包（同捆包）的形式進行預購。（翻攝自PS5官網）

預購時間即起至11月27日23時59分止，將會在2023年1月10日起陸續通知中獎者可進行預購付款。該「高門檻」的預購方式引起不少日本網友熱議，認為對黃牛轉賣行為有一定程度的嚇阻，也有人提到，部分民眾可能是首次買PS5主機，但至今未曾買到PS5過，也不可能會有「遊戲紀錄」，如此一來恐怕也會「一路一直買不到PS VR2」。

更有網友悲觀表示，日本索尼此規則無法根除黃牛問題，認為在日本的大陸專業黃牛可能會撒錢「招覽」符合遊戲時數的玩家幫忙代購，進而導致PS VR2價格飆漲。

商品推薦