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嚇！蘋果iCloud有漏洞？這版本資料庫驚見陌生人照片與影片

聯合新聞網／ 綜合報導
國外科技論壇傳出有微軟Windows用戶說自己使用iCloud，發現自己的資料庫中出現陌生人的照片與影片。圖擷自Windows
國外科技論壇傳出有微軟Windows用戶說自己使用iCloud，發現自己的資料庫中出現陌生人的照片與影片。圖擷自Windows

國外科技論壇傳出有微軟Windows用戶說自己使用iCloud，發現自己的資料庫中出現陌生人的照片與影片，且想要跟自己的iPhone同步時，影像檔案都會出現像掃描線的黑色線條，而且影片都無法正常觀看。

根據《9to5mac》寫道，部分使用iCloud微軟Windows版本的用戶在科技論壇「MacRumors」投訴，稱自己使用iPhone 13 Pro和iPhone 14 Pro所拍攝的影片，在微軟Windows版本的iCloud上無法正確同步，不僅影像檔出現無法解釋的錯誤，影片也都沒辦法看。

更糟的是，還有其他使用者說，他們在自己的相簿裡看到陌生人的照片與影片，推測這些影像應該是來自其他人的iCloud資料庫，但尚未得到證實。

其中一名用戶表示，他發現適用Windows的iCloud正在破壞iPhone 14 Pro Max錄製的影片，導致影片中出現黑色掃描線的畫面，且在某些時候它會插入不知出於何處的照片，極有可能是從其他人的iCloud帳號。且有時候他會在資料庫中，看到來自其他家庭的合照、足球賽或其他生活照。

這些用戶對於使用iCloud的資安感到相當擔憂，目前還沒有iCloud微軟Windows版本出包的更具體資訊，但原因可能跟iPhone和iCloud在資訊切換的過程中出現問題，而這比較可能是蘋果端的伺服器出現問題，而不是微軟的問題。

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