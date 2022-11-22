更真實！Google AR購物可讓你試穿鞋子 還有148名模特模擬上妝效果
Google 最近改進 AR Shopping 購物功能，希望能幫助使用者更快找到喜歡的產品，新功能最酷的是可以讓我們在網路購買鞋子之前，先看看鞋子穿在腳下會是什麼模樣。
Google 表示只要有 3D 的品牌，無論是運動鞋或是家庭用品都可以使用 AR 購物，目前有合作的品牌包括 Saucony、VANS 和 Merrell 等，未來會有更多品牌加入。
Gooogle 舉例，當你想要買一雙藍色 VANS 運動鞋時，只要搜尋運動鞋名稱，點擊「View in my space. 在我的空間瀏覽」。
透過 AR 擴增實境功能，可以模擬鞋子穿在腳上的模樣，藉此判斷這雙鞋適不適合。Google 還透露公司正在研發新的方式，讓我們可以在 3D 模型下旋轉鞋子穿在腳上的模樣。
除了買球鞋更方便之外，AR 購物也改進了美妝功能，未來使用者可以透過 AI 人工智慧和 Monk Skin Tone Scale 模擬膚質。在 148 名膚色、年齡、性別、臉型、種族、皮膚狀態的模特兒找到類似自己的膚質，藉此協助找到適合自己的粉底液、化妝品…等。
使用者不僅能透過 AR 擴增實境找到適合自己的彩妝後，還可以找一家蝦皮取貨合作運動等。
《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》
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