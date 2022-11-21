影／《寶可夢朱／紫》有色色BUG？丟寶可夢球意外讓主角「生出大鵰」

「寶可夢」最新作品《寶可夢朱／紫（Pokémon Scarlet & Violet.）》已在11月18日推出，當天還吸引不少鐵粉在電玩店門口前排隊，只為了拿到熱騰騰的遊戲片。不過，有網友發現該遊戲出現些許Bug，還讓遊戲主角「生出大鵰」，讓網友笑到不行。

一名網友在推特分享《寶可夢朱／紫》影片，裡頭可見一名女玩家在野外抓新寶可夢「海地鼠」，在丟寶可夢準備收服時，球剛好落在對面一名男玩家的胯下，不料無法收服海地鼠讓牠跑了出來，但這一蹦意外讓該名男玩家瞬間「擁有大鵰」，不偏不倚地落在尷尬的位置上，模樣超好笑。

有玩家上傳《寶可夢朱／紫》的遊戲畫面，抓寶可夢的過程，意外讓寶可夢球掉到男玩家的胯下。（翻攝自推特yap_miliy）

有玩家上傳《寶可夢朱／紫》的遊戲畫面，意外讓男玩家「生出大鵰」，讓網友笑到不行。（翻攝自推特yap_miliy）

不僅如此，也因女玩家當下無法收服「海地鼠」的關係，招喚出來的「火箭雀」慘遭海地鼠的施出「白色巨根」摔打攻擊，畫面看起來會讓人想歪。該影片一Po出立刻引起熱議，不少網友大笑「哈哈哈」、「這次的《寶可夢（朱／紫）》有點不同」、「他（被炸後）不疼嗎」、「教練使用下體攻擊，非常有效。」還有網友分享「自拍照」，剛好托住男玩家的下體等。

不僅「生出大鵰」，該名女玩家招喚出的「火箭雀」，還慘被海地鼠的「巨根」攻擊。（翻攝自推特yap_miliy）

有部分網友向《聯合新聞網》反映，此次的《寶可夢朱／紫》有優化上的問題，像是選單有疊影、撞牆視角、鎖定鍵不好鎖定寶可夢等，期盼未來更新能解決這些問題。

有玩家分享自己在遊戲內的「自拍照」，手部剛好也「借位」托住男主角的下體。（翻攝自推特yap_miliy）

《寶可夢朱／紫》新寶可夢角色「海地鼠」模樣相當可愛，官網還稱「藏在沙子裡的身體是什麼模樣，長度又有多長，則還是個未解之謎。」（翻攝自寶可夢官網）

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