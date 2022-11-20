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10款隱藏版免費LINE貼圖請全打包！這1款免任務又能爽用到「明年梅雨季」
LINE不定期有期間限定的免費貼圖小確幸，《聯合新聞網》精選10種有期限的LINE貼圖，至少從現在起用到2023年「過年後」，其中還有1項貼圖完全無需接任務就能直接下載，還能多用到明年春天後的「梅雨季」，相當阿莎力！不過還是要注意每個LINE貼圖都有「下載期限」，讀者們快來下載看看。
▊ LINE購物 × 賴賴 & 織織免費貼圖
連結網址：點我下載下載任務：完成LINE購物APP指定任務、並加入LINE購物官方帳號好友下載期限：2022/11/26使用期限：90天
▊ BD敲可愛醫檢師OS
連結網址：點我下載下載任務：無下載期限：2022/12/4使用期限：180天
▊ HITO本舖 × 屁股沙
連結網址：點我下載下載任務：加入「HITO本舖」官方帳號好友下載期限：2022/12/8使用期限：90天
▊ LINE購物 × 鹿鼻羊
連結網址：點我下載下載任務：加入LINE購物官方帳號好友下載期限：2022/12/8使用期限：90天
▊ eufy 乾淨不再咪咪貓貓
連結網址：點我下載下載任務：加入「eufy Taiwan」官方帳號好友並完成註冊下載期限：2022/12/11使用期限：90天
▊ 2022 WAAW 世界抗生素認知週
連結網址：點我下載下載任務：加入「輝瑞大藥廠」官方帳號好友下載期限：2022/12/11使用期限：180天
▊ LINE購物護照★波仔貓雙12辦公日常
連結網址：點我下載下載任務：開通LINE購物護照，即可領取貼圖下載期限：2022/12/13使用期限：90天
▊ LINE禮物 × 啾波麻糬
連結網址：點我下載下載任務：加入LINE禮物官方帳號好友下載期限：2022/12/14使用期限：90天
▊ LINE購物直播×瘋狂的古人們
連結網址：點我下載下載任務：加入「LINE購物直播」官方帳號好友下載期限：2022/12/14使用期限：90天
▊ LINE Bank × 鯊西米:芭比Q了
連結網址：點我下載下載任務：加入LINE Bank官方帳號好友下載期限：2022/12/15使用期限：180天
📌 數位夯什麼？快來看看
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