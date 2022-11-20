10款隱藏版免費LINE貼圖請全打包！這1款免任務又能爽用到「明年梅雨季」

LINE不定期有期間限定的免費貼圖小確幸，《聯合新聞網》精選10種有期限的LINE貼圖，至少從現在起用到2023年「過年後」，其中還有1項貼圖完全無需接任務就能直接下載，還能多用到明年春天後的「梅雨季」，相當阿莎力！不過還是要注意每個LINE貼圖都有「下載期限」，讀者們快來下載看看。

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