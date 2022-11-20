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10款隱藏版免費LINE貼圖請全打包！這1款免任務又能爽用到「明年梅雨季」

聯合新聞網／ 綜合報導
《聯合新聞網》精選10種有期限的LINE貼圖，其中3款可以用180天，也就是說從現在起就能爽用到明年2023年「梅雨季」。（翻攝自LINE Store）
《聯合新聞網》精選10種有期限的LINE貼圖，其中3款可以用180天，也就是說從現在起就能爽用到明年2023年「梅雨季」。（翻攝自LINE Store）

LINE不定期有期間限定的免費貼圖小確幸，《聯合新聞網》精選10種有期限的LINE貼圖，至少從現在起用到2023年「過年後」，其中還有1項貼圖完全無需接任務就能直接下載，還能多用到明年春天後的「梅雨季」，相當阿莎力！不過還是要注意每個LINE貼圖都有「下載期限」，讀者們快來下載看看。

▊ LINE購物 × 賴賴 & 織織免費貼圖

（翻攝自LINE Store）
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下載任務：完成LINE購物APP指定任務、並加入LINE購物官方帳號好友
下載期限：2022/11/26
使用期限：90天

▊ BD敲可愛醫檢師OS

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下載任務：無
下載期限：2022/12/4
使用期限：180天

▊ HITO本舖 × 屁股沙

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下載任務：加入「HITO本舖」官方帳號好友
下載期限：2022/12/8
使用期限：90天

▊ LINE購物 × 鹿鼻羊

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下載任務：加入LINE購物官方帳號好友
下載期限：2022/12/8
使用期限：90天

▊ eufy 乾淨不再咪咪貓貓

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下載任務：加入「eufy Taiwan」官方帳號好友並完成註冊
下載期限：2022/12/11
使用期限：90天

▊ 2022 WAAW 世界抗生素認知週

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下載任務：加入「輝瑞大藥廠」官方帳號好友
下載期限：2022/12/11
使用期限：180天

▊ LINE購物護照★波仔貓雙12辦公日常

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下載任務：開通LINE購物護照，即可領取貼圖
下載期限：2022/12/13
使用期限：90天

▊ LINE禮物 × 啾波麻糬

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下載期限：2022/12/14
使用期限：90天

▊ LINE購物直播×瘋狂的古人們

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下載期限：2022/12/14
使用期限：90天

▊ LINE Bank × 鯊西米:芭比Q了

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下載期限：2022/12/15
使用期限：180天

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