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回訊息速度＝對方愛不愛我？他喊重點放錯而是這行徑 眾人超認同

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友表示，不要再把對方回訊息時間當成「對方愛不愛你」的標準，卻被其他網友認為他重點完全放錯了。（示意圖／ingimage）
一名網友表示，不要再把對方回訊息時間當成「對方愛不愛你」的標準，卻被其他網友認為他重點完全放錯了。（示意圖／ingimage）

曖昧不明的時候最美，但你能等對方多久時間回傳訊息呢？一名網友表示，不少人把對方「回傳訊息」的時間當成「對方喜不喜歡我」的基礎，似乎過於武斷，詢問網友「回訊息速度真的很重要嗎？」引起熱議，但其他網友認為原Po者放錯重點了。

一名網友在Dcard發文表示，不少人在曖昧過程或是與喜歡的人用手機互動傳訊息時，常把對方回訊息的速度當成「對方喜不喜歡我」的基礎，並提到自己曾經也陷入此狀態而讓得失心超重，但隨著經驗累積發現不應該被「回訊息的時間」綁架，列出4點觀感。

重視程度「從很多面向都可以看出來」

第1認為「回訊息速度其實很大部分是個人習慣」。除非可以得知對方回傳其他好友訊息的速度，加上有些人真的很不愛用傳訊息的方式連絡，「不然糾結那些真的沒意義」；第2為「簡訊回覆快不一定等於重視」。表示若對方重視你，會好好思考要怎麼回覆，若收到對方貼圖或是「哈哈」、「嗯嗯」的回應，也不會比較開心，「一個人對你重不重視從很多地方都可以看出來」。

第3為「等訊息真的很浪費生命」。他認為不少人一定每幾分鐘就看一次手機，心想「怎麼還沒回我」，表示人生目標絕對不是成為某位男朋友或女朋友，「何不去做一些你真正想做或比等訊息更開心的事呢」？

無形之中流露失望 反而情緒勒索對方

最後為「過度糾結等訊息的時間，反而讓雙方關係失衡」。他表示「默默等」反而會對對方的期待更高，最後發現期待落空，「失望後的態度也會不自覺流露」，無形之中情緒勒索對方，讓對方跟你的相處態度慢慢趨於冷淡。他認為和有好感的對象通訊聊天時，就享受這個當下，「你要做的只是把想跟對方分享的訊息傳遞過去」，其他時刻就過好自己的生活即可，不要像他一樣曾經糾結在其中。

網友：用手機還不回最氣

該文引起熱議，有網友以自身經驗表示，自己就是慢回訊息的人，「甚至喜歡的對象會更慢回」，但也有網友感嘆「不怎麼糾結，但遇到會失蹤的對象」，更有網友認為原Po者重點放錯，表示「速度不是重點，是明知道另一半在用手機，為什麼不回覆我，會覺得很氣。」此番話讓不少網友大讚「這觀點正確無誤」。

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