唐寶寶母貼文「麗華」刷整排 另類社團遭起底！網笑：冠宏也有

唐氏症寶寶與炸物店老闆爭議，日前在媽媽一句「快復業，我當你第一個客人」的喊話下落幕。不過，近日Dcard上就有網友因好奇心使然，再次查看這位媽媽的臉書，連續看了幾篇最近的發文，卻意外發現有趣的事。

只見唐寶寶媽媽貼文下方留言區中，來自各方、不同姓氏的「麗華」們紛紛留言力挺，讓原PO不禁好奇媽媽「是不是有參加一個叫『麗華』的社團啊？」

眼尖網友發現，唐寶寶媽媽貼文下方留言區中，來自各方、不同姓氏的「麗華」們紛紛留言力挺。圖／翻攝自Dcard

貼文一出，網友們也驚呼，「欸天阿，真的欸」、「以前的人名字都取的差不多，還有什麼佳欣、怡婷之類的」；另外，還有人跳出來現身說法，指出「可能還真的有」，並表示身邊就有同學一覺醒來發現被拉入一個社群，裡頭每個人都叫「冠宏」，後來14位冠宏們還一起吃飯，讓他笑翻。

對此，則有網友解答，原來這位媽媽疑有創一個「麗華聚樂部」，所以才會認識這麼多「麗華」。據《中時新聞網》報導，臉書社團「麗華聚樂部」在2011年設立，並於4年後成員數激增至800人，更舉行麗華們相見歡，如今實際查詢該社團，成員數已超過1000人──「因麗華相聚~因麗華快樂」則成為大家相聚的宗旨。

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