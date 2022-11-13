Netflix將於2023年推出《怪奇物語VR》 深入心理懸疑劇情世界
Netflix宣布，以旗下原創電視影集《怪奇物語》為基礎打造的虛擬實境遊戲《怪奇物語VR》 (Stranger Things VR)，預計在2023年問世。
而遊戲內容將由曾打造《Virtual Virtual Reality》等遊戲的Tender Claws製作，Netflix同時也對外公布此款遊戲宣傳影片。
在此之前，《怪奇物語》已經推出諸多同名改編遊戲，並且延續電視影集劇情，讓玩家能藉由遊戲更深入劇情世界，同時也能藉由遊戲吸引更多人觀看《怪奇物語》影集。
此次公布的虛擬實境遊戲《怪奇物語VR》，將延續《怪奇物語》電視影集著重的心理懸疑劇情，將使玩家扮演威可那 (Vecna)，成為未知現實的探索者，並且針對霍金斯 (Hawkins)與11號 (Eleven)進行報復。
雖然公布遊戲將於2023年推出，但目前尚未公布具體細節，以及屆時對應虛擬實境頭戴裝置。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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