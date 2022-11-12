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大變身？馬斯克透露「想把推特變銀行」 成交易平台隨時隨地轉帳

聯合新聞網／ INSIDE
馬斯克與員工開會時表示想把推特變成交易平台。 示意圖／路透
馬斯克與員工開會時表示想把推特變成交易平台。 示意圖／路透

Twitter跨至支付領域，用途可包括付其他用戶小費，或購買付費限定影片觀看權限等。

據外媒《The Verge》報導，馬斯克與員工開會時，表示出對於將Twitter轉變成銀行的意願，希望讓Twitter用戶隨時隨地轉帳。他將此支付功能、影片內容，以及加強搜尋功能，列為平台重點發展項目。

若Twitter跨至支付領域，所有訂閱Twitter Blue的用戶可能會存有一筆餘額，並可將錢轉給系統上的任一處，用途可包括付其他用戶小費，或購買付費限定影片觀看權限等。若要將錢花在Twitter之外的地方，僅需將金融卡連至平台帳號即可運用餘額。

馬斯克表示：「下一步將提供很吸引人的貨幣市場帳戶（Money Market Account）。」Twitter銀行計畫不會停在支付功能，當被員工問起是否會讓用戶申請貸款，馬斯克回應：「如果想提供完整的服務給用戶，就不能漏掉關鍵要素。」

在馬斯克的計畫中，將Twitter銀行化似乎是簡單的事，他表示支付就是一種資訊的交換，因此寄送訊息和轉帳之間，並沒有很大的區別。不過馬斯克也承認仍有法律細節待處理，公司也希望拿到貨幣傳輸執照（money transmitter license）。

馬斯克要讓Twitter成為銀行的決定，並不完全令人意外，他曾表示要將平台打造成「X 什麼都有的平台」。另外，馬斯克似乎有決心要讓這項平台轉型成真，有消息指出，Twitter Blue負責人Esther Crawford將擔任Twitter支付的CEO。

不過外媒指出，將社群媒體打造成支付平台，一大待解困難為資安問題，畢竟訊息和銀行帳號被駭入的後果不盡相同。

馬斯克對於經營高風險產業有相關經驗，無論是車輛或火箭，任何失敗都有可能危害人身安全，但Twitter與特斯拉、SpaceX不同的地方在於，缺乏保障安全性的人員，尤其當隱私長、資訊安全部門及合規部門主管皆紛紛離職。馬斯克的支付平台野心能否讓用戶安心接受，仍有待觀察。

《本文作者Jocelyn，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

Twitter 社群媒體 特斯拉 金融卡 第三方支付

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