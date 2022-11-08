IG小盒子「按1符號」喚醒隱藏功能 妹子大讚：半夜很好用
LINE日前更新無聲傳訊功能，能讓用戶傳送訊息給對方時取消提醒鈴聲，適用於對方不方便或對方正在睡覺休息時，不想打擾對方的時候使用，但除了LINE之外，近日有網友發現就連IG也有類似功能！
這名女網友在Dcard以「只有我今天才知道IG可以這樣嗎？」為題發文，她分享某天在IG小盒子聊天室裡回訊息時，不小心手殘按到「/」符號，結果意外發現IG可以跟LINE一樣傳送無聲訊息。
她實測在IG聊天室的對話框輸入「/」符號，上方隨即跳出功能選項「/silent」，即可在發送訊息時不傳送通知，類似LINE的傳送無聲訊息功能；點擊使用後，「/silent」會顯示藍色字樣，字樣後方輸入欲傳送文字後按傳送，「傳出去給對方就不會跳通知，你們各位有人發現這個功能嗎？」
貼文曝光後，許多網友直呼「長知識了！」、「真假！第一次知道」、「有時候半夜太晚傳訊息，怕吵到別人睡覺的時候可以用」、「我連LINE可以這樣都不知道⋯」。
輸入「/」符號可召喚「/silent」無聲訊息功能。
點擊「/silent」字樣使其變成藍色後，並在後方輸入欲傳送文字，再按下傳送鍵即可。
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