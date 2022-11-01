IG「大整肅」？用戶被停權、粉絲數狂掉… 官方回應：已修復
Meta公司旗下受年輕族群廣泛使用的Instagram昨（10月31日）出現全球不少用戶被「停權」的災情，IG官方昨晚發表聲明致歉，承認部分用戶在登入時產生異常，今天（1日）稍早IG則表示已經修復這項問題。
昨天許多網友在Dcard回報災情，抱怨滑IG滑到一半突然被停權，或者登入後頁面一片空白的慘況：「驗證了之後一直轉圈圈」、「看到大家也都這樣 不是只有我一個人就放心了」、「超莫名其妙，什麼事情也沒做就被停權 」。也有不少未被停權的用戶表示，自己的帳號莫名地少了好多追蹤者，還以為IG在進行「大整肅」。
台灣時間昨晚10點左右，IG官方也在推特承認是自家系統出問題：「我們發現到了部分用戶在登入時遇到一些問題，我們正調查問題中，非常抱歉造成大家的不便。」今晨6點，IG再度發出聲明：「Instagram已排除此問題，已解決大家使用帳號時的異常，及部分追蹤人數的短暫變化的狀況。對大家造成的不便感到抱歉。」
We’ve resolved this bug now – it was causing people in different parts of the world to have issues accessing their accounts and caused a temporary change for some in number of followers. Sorry! 😵💫https://t.co/Q1FBOEI97D— Instagram Comms (@InstagramComms) 2022年10月31日
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