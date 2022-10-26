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宅宅最愛！全套電競遊戲床什麼都有 連電視都可招喚出來
對許多熱衷玩遊戲的人來說，週末若沒有玩上幾個小時自己喜愛的遊戲，就不能稱作度過一個完整的週末。現在玩家們有福了，一家公司因應需求，推出電競遊戲床，號稱讓玩家們不用離開舒適的床就可以享受高級娛樂。
根據《每日郵報》報導，Dreams這家公司推出英國第一張電競遊戲床，配備電視、遊戲機和LED燈。Dreams表示，他們調查後發現英國有超過50％人口將遊戲作為主要娛樂活動，而疫情後他們也觀察到大家對玩遊戲態度的轉變，希望以更舒適與時尚的方式體驗遊戲。
為此他們希望可以符合玩家需求，打造出電競遊戲床「Drift」，不僅可以滿足休息的需要，也在加大尺寸的狀況下，讓床的設計變得更時尚。這張床除了有三種裝飾面，黑色的人造皮革、墨綠色滾邊以及藍色滾邊，三面都配有變換式的LED燈。床腳下更配置一台升降式的32吋電視，每一側邊還有遊戲機、耳機架與USB充電座。
「Drift」的推出是在宜家（IKEA）也跨足遊戲產業不久後，宜家與玩家共和國（ROG）推出一系列遊戲玩家專用的家具，包含該系列的書桌、椅子與配件等。
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