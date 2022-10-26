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慶《世紀帝國4：週年紀念版》上市、系列作品推出25週年 微軟在台舉辦快閃店活動

聯合新聞網／ 楊又肇

慶祝《世紀帝國》推出25週年，微軟除了在10月25日於旗下Microsoft Store、Steam平台推出《世紀帝國4：週年紀念版》 (Age of Empires IV: Anniversary Edition)，並且同步登上PC Game Pass訂閱服務，更從即日起攜手Intel在台灣舉辦多場快閃店活動。

繼去年推出《世紀帝國4》，微軟接續推出的《世紀帝國4：週年紀念版》將加入全新鄂圖曼與馬利文明，並且增加8種新地圖與多樣全新挑戰，而微軟工作室也將在台灣時間10月26日凌晨1點，透過Xbox官方Twitch頻道、YouTube頻道，以及《世紀帝國》官方網站同步進行特別直播，將帶來遊戲團隊訪談與更多驚喜內容。

而配合此次《世紀帝國4：週年紀念版》推出，微軟更在台灣台北、台中地區攜手Intel舉辦多場快閃店活動，邀請喜愛《世紀帝國》的粉絲玩家一同迎接遊戲上市25週年。

玩家除了能與SoBaD、月希與樂樂等多位遊戲實況主透過搭載第12代Intel Core處理器的筆電進行《世紀帝國》遊戲挑戰，並可體驗「投石車」、「伐伐伐伐木工」等充滿經典元素的趣味互動遊戲，還有機會贏得Game Pass序號、精美聯名後背包等多項贈禮。

在快閃店活動中，微軟也將同步展示透過Xbox Design Lab服務客製化的Xbox無線控制器，其中也包含設計靈感源自於海洋及水晶洞色彩，創造柔和色調的新款海洋行動特別版無線控制器，以及近期在Xbox Design Lab服務增加的Xbox Elite無線控制器Series 2客製化版本。

微軟快閃店活動時間及地點如下：

•10月25日至30日：台北華山1914文化創意產業園區金八廣場

•11月4日至6日：台北光華數位新天地後門南區廣場

•11月19日至20日：台中PARK2草悟廣場

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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