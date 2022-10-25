幕前調度、無邊記App能「大家一起做筆記」！iPadOS 16八大功能報你知

蘋果（Apple）延遲1個月推出的iPadOS 16終於在今（25）日推出了，其中最期待的功能就是「幕前調度（Stage Manager）」和「無邊際」App可以大玩特玩，不過並非所有的iPad系列都能更新！《聯合新聞網》就來介紹這次主要更新8大功能。

什麼樣的iPad可以更新iPadOS 16？ ．iPad Pro．iPad Air 3及後續機型．iPad 5及後續機型．iPad mini 5及後續機型

換句話說，像是iPad mini 4及iPad Air 3已不列入更新名單中。

1.幕前調度

「幕前調度」為這次iPad最大的更新，iPadOS 16優化了多工處理的方式，可依照自身需求，將視窗調整為適合的大小，也能在單一畫面中查看多個重疊排放的視窗。而正在使用的App視窗會顯眼地顯示於畫面中央，其他開啟的App和視窗則會按照最近使用的順序排列於左側。

「幕前調度」可依照自身需求，將視窗調整為適合的大小，也能在單一畫面中查看多個重疊排放的視窗。（翻攝自蘋果官網）

另外，也因有了「幕前調度」功能，iPad Pro或iPad Air可搭配外接顯示器，解析度高達6K。可在iPad和外接顯示器上同時查看多個App，並在不同螢幕間拖放檔案與App。外接顯示器的功能將於今年稍晚推出。

不過「幕前調度」只適用於適用於iPad Air 5、iPad Pro 12.9吋（第3代與後續機型）與iPad Pro 11吋（第1代與後續機型），換句話說，不僅M1、M2晶片可使用，就連舊款A12X和A12Z晶片也能用。

iPad Pro或iPad Air可搭配外接顯示器，並在iPad和外接顯示器上同時查看多個App，或於不同螢幕間拖放檔案與App。（翻攝自蘋果官網）

2.無邊記App

雖然iPadOS 16已登場，但最令人期待的「無邊記」App則於今年稍晚登場。「無邊記」是一款生產力App，可以與合作夥伴在同一空間展現創意，利用Apple Pencil畫圖或寫字表達想法，再透過「即時合作」方法，若夥伴有任何新想法呈現時，可在畫面上即時看見改變的內容。也能共享檔案，加入網頁連結、文件、PDF、影片和音訊等，而且無須離開畫板即可預覽內容。

令人期待的「無邊記」App則於今年稍晚登場，可以與合作夥伴在同一空間展現創意，並能在畫面上隨時看到更新的內容。（翻攝自蘋果官網）

3.訊息可編輯、取消傳送

與先前iOS 16更新類似，可在「訊息（Message）」中使用編輯、取消傳送等新功能，並將訊息標示為未讀，不過要注意的是，「編輯」訊息需在15分鐘內完成，最多僅能修改5次，而「取消傳送」則是在訊息傳出後2分鐘內可以做此動作，接收者也可以查看編輯紀錄。

可在訊息App使用編輯、取消傳送等新功能。（翻攝自蘋果官網）

另外，還可以透過訊息，邀請親朋好友以「同播共享」方式進行影視節目觀賞、體能訓練或遊戲等活動，同時繼續在「訊息」討論串中聊天。

訊息App可邀請親朋好友以「同播共享」方式進行影視節目觀賞、體能訓練或遊戲等活動，同時繼續在「訊息」討論串中聊天。（翻攝自蘋果官網）

4.iCloud共享的照片圖庫 回味遊玩記憶

iPadOS 16新增「iCloud共享的照片圖庫」功能，可透過最多6位用戶合作，分享個人的照片至建立的iCloud照片圖庫，每位受邀請的用戶都能新增、刪除、編輯，或將共享的照片和影片加入最愛，相當適合全家大小一同回味家庭回憶。

「iCloud共享的照片圖庫」功能可透過最多6位用戶合作，分享個人的照片至建立的iCloud照片圖庫，共享照片回憶。（翻攝自蘋果官網）

iPadOS 16打造「天氣」App，可點選更多詳細的天氣預報資訊，也能探索地圖觀看降雨狀況、空氣品質和氣溫。（翻攝自蘋果官網）

5. Safari新增通行密鑰

「通行密鑰」的新一代憑證專為取代密碼而設計，利用Touch ID或Face ID的生物辨識功能，結合「iCloud 鑰匙圈」進行端對端加密，就能在iPad、iPhone和Mac等蘋果裝置上安全地使用。

而蘋果的通行密鑰為FIDO Alliance、Google和Microsoft合作推出的服務，可橫跨各項App和網路運作，使用者僅須透過iPad，就能在非蘋果裝置上登入網頁或App。

此外，Safari也新增「共享的標籤頁群組」功能，可和親友或好朋友共享一系列網頁，讓你能流暢地加入標籤頁和檢視他人查看的內容。

Safari也新增「共享的標籤頁群組」功能，可和親友或好朋友共享一系列網頁，讓你能流暢地加入標籤頁和檢視他人查看的內容。（翻攝自蘋果官網）

6.「天氣」app來了

iPadOS 16打造「天氣」App，可點選更多詳細的天氣預報資訊，也能探索地圖觀看降雨狀況、空氣品質和氣溫。除此之外，也能收到在自己所屬區域發布惡劣天氣警示時的通知，或透過色彩編碼的指標查看空氣品質。

（翻攝自蘋果官網）

7.原況文字大更新

如同iOS 16一樣，在iPadOS 16裡，用戶可以長按圖片裡的主題，從圖片中提取文字，放到「訊息」等 app 中。「原況文字」現在還能辨識全系統影片中的文字，只要在暫停的影片中點選裡頭的文字，就可以快速拷貝和貼上、翻譯，或是轉換匯率等，相當方便。

「原況文字」功能跟iOS 16相同，用戶可以長按圖片裡的主題，從圖片中提取文字，放到「訊息」等App中。（翻攝自蘋果官網）

「原況文字」現在還能辨識全系統影片中的文字，只要在暫停的影片中點選裡頭的文字，就可以快速拷貝和貼上、翻譯，或是轉換匯率等。（翻攝自蘋果官網）

8.FaceTime「接力」功能

FaceTime的的「接力」功能為用戶在某台蘋果裝置上使用FaceTime通話時，可以「無縫轉移」將通話轉移到鄰近的另一台蘋果裝置上，切換過程中，連接的藍牙耳機會同時轉移，確保用戶不會漏掉與對方的通話資訊。

商品推薦