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他挺電子支付「只用付現造成別人困擾」 掀兩派舌戰：管太多了吧

聯合新聞網／ 綜合報導
一名力挺電子支付的網友，認為只用現金付款的人「造成別人困擾」，意外引起兩派網友互戰。（示意圖／ingimage）
一名力挺電子支付的網友，認為只用現金付款的人「造成別人困擾」，意外引起兩派網友互戰。（示意圖／ingimage）

電子支付展開了無現金付款的時代，但也有部分民眾持續「付現」處理。一名網友抱怨只愛付現金的人「造成別人困擾」，永遠只會說一模一樣的「原因」，但「也沒看到這些人存錢存到財富自由」，意外掀起兩派戰火互攻。

一名網友在批踢踢（PTT）的Womentalk版表示，電子支付推動多年，認為長者不愛使用還能理解，但發現朋友或同事也不喜歡用電子支付，讓她覺得超麻煩，他舉例聚餐時，結帳1人628元，可能會有1人先結帳，其他人轉帳給該名朋友，就無太大問題，「但偶爾會遇到幾個死不用電子支付的，就會在那說：『我只有1000，你找我372。』或『我這邊1028，你有400嗎？』。」讓他覺得負責付款的朋友超倒霉。

有網友認為，部份不想用電子支付的人「只是不想學習」，付現派的網友則表示「電子支付在消費時真的比較無感，錢從錢包掏出來真的就是比較痛。」（法新社）
有網友認為，部份不想用電子支付的人「只是不想學習」，付現派的網友則表示「電子支付在消費時真的比較無感，錢從錢包掏出來真的就是比較痛。」（法新社）

他認為，這些拒用電子支付的人「為何還不肯自己準備好零錢，一直製造人家困擾。」並詢問過不用電子支付的主因，都是稱「電子支付不好理財，還是要看到現金」，他也酸這一些仍然付現的人很奇怪，「也沒看到這些人存錢存到財富自由，是真的有差這麽多膩？」

該文意外引起兩派人馬論戰，力挺原Po者認為，找錢的確很麻煩，「不用的只是不想學習」、「以後就不要幫那種沒電子支付的人先付就好，等那類人自己被淘汰。」、「網銀打開馬上轉帳就好了啊」、「電子支付跟發票載具用過回不去了，都盡量找有電子支付的店家。」

反對派的人則認為原Po管太多，是不是用電子支付付出了「優越感」、「想用什麼方式付你管人家？」、「現在有（電子支付）也只是多一個選項而已」、「強迫人家用電子支付真的超自我為中心」、「直接說去櫃台各付各的很難？」、「你看日本人，人家也是習慣用現金居多。」、「你以後只交有電子支付的朋友就好了啊」、「我用電子支付也只到個人對店家，個人對個人我蠻反感。」、「電子支付在消費時真的比較無感，錢從錢包掏出來真的就是比較痛。」

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