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Spotify「HiFi」高音質將推出？傳價格曝光 有點不便宜…

聯合新聞網／ 綜合報導
Spotify據傳該音樂平台近期將推出與CD一樣的高音質服務，但新服務據了解不會太便宜，每月價格可能落在20-30美元。圖擷自Spotify
Spotify據傳該音樂平台近期將推出與CD一樣的高音質服務，但新服務據了解不會太便宜，每月價格可能落在20-30美元。圖擷自Spotify

喜愛Spotify的用戶有福了，據傳該音樂平台近期將推出與CD一樣的高音質服務，但新服務據了解不會太便宜，每月價格可能落在20至30美元（約台幣640元到970元）。

根據《Metro》報導，Spotify過去就曾釋出要推出HiFi服務（High-Fidelity，高保真音質），而一位網友在Reddit分享一個跡象，表示這項服務可能會比預期更早推出。網友指出，Spotify分享一項調查服務截圖，表示Spotify在Plantium方案裡推出HiFi服務。

而這項調查服務中也顯示，Plantium方案除了Spotify HiFi外，還包含Studio Sound、Headphone Tuner、Audio Insights、Library Pro等服務，傳言則指出價格約落在20至30美元（約台幣640元到970元）。但這只是Spotify的用戶調查意向，不見得在Spotify正式推出HiFi時會將定價定在19.99美金（約台幣640元）。

若如傳言指出定價在20至30美元間，這些附加功能是否會讓用戶額外付費使用還有待觀察，尤其是在大家都面臨通膨的生活壓力。

有網友在Reddit分享Spotify的調查意向。圖擷自Reddit
有網友在Reddit分享Spotify的調查意向。圖擷自Reddit

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