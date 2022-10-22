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取消4K影片播放限制後，Google全面調漲YouTube Premium每月訂閱費用

聯合新聞網／ 楊又肇

日前確定不會將4K影片播放功能限制在YouTube Premium付費訂閱方案後，Google卻隨即宣布將全面調漲訂閱方案價格，漲幅依照不同國家地區匯率將有25%以上漲幅。

其中，在美國地區個人訂閱方案仍維持每月11.99美元計價，但在最多可供6人共用的家庭訂閱方案則從原本每月17.99美元增加至每月22.99美元，漲幅約在25%。

而其他地區也因為匯率等因素有不同漲幅，例如加拿大地區的家庭訂閱方案從每月17.99加幣調漲為22.99加幣，英國地區則從17.99英鎊增加至19.99英鎊，而許多人會透過VPN方式選擇作為訂閱地點的阿根廷，目前則是將個人訂閱方案從119阿根廷披索增加至389阿根廷披索，而家庭訂閱方案則從原本的179阿根廷披索調整為699阿根廷披索。

至於土耳其的個人訂閱方案則從16.99土耳其里拉增加為29.99土耳其里拉，日本的個人訂閱方案也從原本的1780日圓調整為2280日圓。

依照Google說明，此次調漲價格將從11月21日之後產生的下一個帳單開始生效，至於使用功能方面並未作任何改變，此次調整原因可能與近期匯率波動，以及相關成本增加有關。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

YouTube Google 4K畫質

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