上班開瀏覽器用「無痕模式」讓人安心？抱歉…老闆仍可以看到你開的網頁
不少人在查詢較敏感內容時，都會開啟無痕視窗（無痕模式），希望不會留下任何瀏覽紀錄，但最近Google卻因為隱私視窗不夠無痕，而面臨集體訴訟，遭數百萬用戶求償，即便開始無痕視窗，仍持續在蒐集數據。
根據《Metro》報導，無痕視窗可能沒有大家想像的無痕，而是「凡走過必留下痕跡」。不少用戶使用Chrome瀏覽器時，為避免留下敏感線索，多半會開啟無痕視窗查詢資料。然而，Google工程師甚至曾開玩笑說過：「無痕模式是多麽沒有隱私」，一語道破無痕模式的瑕疵。
而無痕模式到底如何運作？它真的如Google所說的「無痕」嗎？報導指出，當用戶開啟無痕模式時，意味著該用戶電腦的瀏覽器不會留下瀏覽紀錄，但若是透過Wi-Fi的網路，則可能留下蹤跡。
它不會對網路供應商（ISP）或管理辦公室的IT人員隱藏在無痕視窗下的瀏覽紀錄，因此若是在辦公室使用無痕視窗的話，老闆仍可以看到你在工作時所造訪的網站。更重要的是，無論是否使用無痕視窗，沒有任何方法可以阻止網站紀錄記下所有造訪網頁的時間。
Google官方一再強調，無痕模式不是為了保護用戶免於監視而設計，回應去年的訴訟，Google也強調如同每次打開新的無痕頁面顯示的說明文字，網站還是會在用戶使用期間，收集有關用戶的瀏覽活動資訊。
那究竟無痕模式在Google瀏覽器上到底有什麼功能？報導中解釋，無痕模式的設計讓用戶可私密活動，因此不會在用戶電腦上留下使用者的歷史紀錄、Cookie，也不能暫存網站。且在該模式下，Google會禁用部分後台功能，例如文件系統的API功能，避免在某人的裝置留下活動痕跡。
但基本上用戶在網路上的任何行為，都會透過IP位置傳送指令，因此除非使用虛擬網路（VPN）加密進行，否則不管是不是使用無痕，網路供應商都會留下紀錄，知道用戶在網路上進行哪些行為。
📢 多少錢才算「中階手機」？網直指1主因：這品牌害價格錯亂
📢 別再按「讚」表情符號 民調：Z世代覺得超老、有攻擊性
📢 【周報】元宇宙自拍美學3階段太悲劇...
📢 【嚇壞】他見蘋果手錶這數值變化「一驗2條線」確診了 內行苦笑：瞎貓碰上死耗子
📢 【快搶】買嘸iPhone 14 Pro？蘋果官網搶現貨「進階版」 靠它4關鍵入手新機
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言