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上班開瀏覽器用「無痕模式」讓人安心？抱歉…老闆仍可以看到你開的網頁

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上班開瀏覽器用「無痕模式」讓人安心？抱歉…老闆仍可以看到你開的網頁

聯合新聞網／ 綜合報導
不少人以為開啟無痕視窗就不會留下痕跡，然而事實卻是相反的。(ingimage)
不少人以為開啟無痕視窗就不會留下痕跡，然而事實卻是相反的。(ingimage)

不少人在查詢較敏感內容時，都會開啟無痕視窗（無痕模式），希望不會留下任何瀏覽紀錄，但最近Google卻因為隱私視窗不夠無痕，而面臨集體訴訟，遭數百萬用戶求償，即便開始無痕視窗，仍持續在蒐集數據。

根據《Metro》報導，無痕視窗可能沒有大家想像的無痕，而是「凡走過必留下痕跡」。不少用戶使用Chrome瀏覽器時，為避免留下敏感線索，多半會開啟無痕視窗查詢資料。然而，Google工程師甚至曾開玩笑說過：「無痕模式是多麽沒有隱私」，一語道破無痕模式的瑕疵。

而無痕模式到底如何運作？它真的如Google所說的「無痕」嗎？報導指出，當用戶開啟無痕模式時，意味著該用戶電腦的瀏覽器不會留下瀏覽紀錄，但若是透過Wi-Fi的網路，則可能留下蹤跡。

它不會對網路供應商（ISP）或管理辦公室的IT人員隱藏在無痕視窗下的瀏覽紀錄，因此若是在辦公室使用無痕視窗的話，老闆仍可以看到你在工作時所造訪的網站。更重要的是，無論是否使用無痕視窗，沒有任何方法可以阻止網站紀錄記下所有造訪網頁的時間。

Google官方一再強調，無痕模式不是為了保護用戶免於監視而設計，回應去年的訴訟，Google也強調如同每次打開新的無痕頁面顯示的說明文字，網站還是會在用戶使用期間，收集有關用戶的瀏覽活動資訊。

那究竟無痕模式在Google瀏覽器上到底有什麼功能？報導中解釋，無痕模式的設計讓用戶可私密活動，因此不會在用戶電腦上留下使用者的歷史紀錄、Cookie，也不能暫存網站。且在該模式下，Google會禁用部分後台功能，例如文件系統的API功能，避免在某人的裝置留下活動痕跡。

但基本上用戶在網路上的任何行為，都會透過IP位置傳送指令，因此除非使用虛擬網路（VPN）加密進行，否則不管是不是使用無痕，網路供應商都會留下紀錄，知道用戶在網路上進行哪些行為。

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