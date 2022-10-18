倒數1天…PS4、PS5看過來！免費看Apple TV+半年教你做 小心這1眉角
索粉們注意了！Sony與蘋果合作，在主機PlayStation「免費訂閱」Apple TV+的活動只剩1天，即起到10月19日止，在PS4與PS5上兌換優惠後，即可免費觀看最高6個月的Apple TV+的相關內容。不過有網友表示，還要注意這麻煩「1關鍵」，否則可能會花更多錢。
一名網友在批踢踢（PTT）的PlayStation版表示，PS4、PS5免費訂閱Apple TV優惠倒數1天至10月19日止，領取條件也不瑣碎，方式相當簡單，但需要有PSN帳號、「輸入信用卡帳號」，以及Apple TV+新訂閱會員才有免費訂閱之資格。《聯合新聞網》也教你PS4、PS5的領取優惠相關步驟如下：
★PS4版
1.在PS4主機的影視區塊尋找「Apple TV」App。 2.下載並開啟Apple TV App，依畫面上指示操作。3.登入您的Apple ID；若無Apple ID，需先建立Apple ID。4.免費享受Apple TV+的延長試用期。
★PS5版
1.PS5主機的搜尋列中尋找「Apple TV」App，或到媒體主頁「所有應用程式」底下尋找。 2.下載並開啟Apple TV App，依畫面上指示操作。3.登入您的Apple ID；若無Apple ID，需先建立Apple ID。4.免費享受Apple TV+的延長試用期。
網友還提到最重要一點，「記得關自動延長訂閱」，否則時間一到就會自動續約，另外也有網友分享在PS4、PS5主機上取消訂閱Apple TV+步驟較為困難，建議需有iPhone手機，直接在手機或Apple TV+官網上取消訂閱最為方便。《聯合新聞網》也幫你做好iPhone或其他方式的取消設定教學，步驟如下：
★在iPhone取消訂閱Apple TV+
設定→點選最上方大頭照／姓名→訂閱項目→將Apple TV取消訂閱。
★PS4、PS5取消訂閱Apple TV+
點選PS5的「Apple TV」App→進齒輪設定後，點選帳號→管理訂閱→「取消訂閱」即完成。
★直接在官網取消訂閱Apple TV+
1.點進官網：https://tv.apple.com/tw。2.登入Apple ID後，選頁面最上方帳號圖像。3.設定→訂閱項目→管理→選擇「取消訂閱」即完成。
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