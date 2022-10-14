快來下載！這些LINE免費貼圖「永久使用」 這2款有40種表情可用
不少網友常會用LINE貼圖表達當下的感受，也希望可以找到「免錢」的貼圖可以使用，日前有網友發現，「永久使用」的免費LINE貼圖又重出江湖，但疑似可能為系統Bug，喊話不知何時改為付費使用，要網友們盡速下載，不過不少貼圖早已無法免費下載。
《聯合新聞網》就來幫大家整理目前還能「免費下載、永久使用」的11種LINE貼圖，其中「Girls to support No.88 number / Vol.3」和「Your own picture :-0xc」免費貼圖數量達40個，相當豐富。
（10/14 11:21更新：目前僅剩這5款可以免費下載）
▊ Mugitani's Good night
連結網址：點我下載
價格：免費
下載期限：未知
▊ Your own picture :-0xc
連結網址：點我下載
價格：免費
下載期限：未知
▊ medikamederuka_20221012225914
連結網址：點我下載
價格：免費
下載期限：未知
▊ Cavalier GinGin
連結網址：點我下載
價格：免費
下載期限：未知
▊ Girls to support No.88 number / Vol.3
連結網址：點我下載
價格：免費
下載期限：未知
（10:14 11:22更新：以下貼圖「免費下載」恐失效）
▊ aggi_20221012165958
連結網址：點我下載
價格：免費
下載期限：未知
▊ aggi_20221012172431
連結網址：點我下載
價格：免費
下載期限：未知
▊ YUUHOJIN_20221012150618
連結網址：點我下載
價格：免費
下載期限：未知
▊ mini rabbit(繁体字)
連結網址：點我下載
價格：免費
下載期限：未知
▊ 起瘋中
連結網址：點我下載
價格：免費
下載期限：未知
▊ 晨晨海海人生
連結網址：點我下載
價格：免費
下載期限：未知
▊ knc_20221012114904
連結網址：點我下載
價格：免費
下載期限：未知
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