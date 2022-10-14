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快下載！這些LINE免費貼圖「永久使用」 這2款有40種表情可用

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快來下載！這些LINE免費貼圖「永久使用」 這2款有40種表情可用

聯合新聞網／ 綜合報導
網友意外發現部分LINE貼圖提供「永久使用」，不過有些連結已失效。（製圖／聯合新聞網、翻攝自LINE貼圖）
網友意外發現部分LINE貼圖提供「永久使用」，不過有些連結已失效。（製圖／聯合新聞網、翻攝自LINE貼圖）

不少網友常會用LINE貼圖表達當下的感受，也希望可以找到「免錢」的貼圖可以使用，日前有網友發現，「永久使用」的免費LINE貼圖又重出江湖，但疑似可能為系統Bug，喊話不知何時改為付費使用，要網友們盡速下載，不過不少貼圖早已無法免費下載。

《聯合新聞網》就來幫大家整理目前還能「免費下載、永久使用」的11種LINE貼圖，其中「Girls to support No.88 number / Vol.3」和「Your own picture :-0xc」免費貼圖數量達40個，相當豐富。

（10/14 11:21更新：目前僅剩這5款可以免費下載）

▊ Mugitani's Good night

（圖／翻攝自LINE貼圖）
（圖／翻攝自LINE貼圖）

連結網址：點我下載

價格：免費

下載期限：未知

▊ Your own picture :-0xc

（圖／翻攝自LINE貼圖）
（圖／翻攝自LINE貼圖）

連結網址：點我下載

價格：免費

下載期限：未知

▊ medikamederuka_20221012225914

（圖／翻攝自LINE貼圖）
（圖／翻攝自LINE貼圖）

連結網址：點我下載

價格：免費

下載期限：未知

▊ Cavalier GinGin

（圖／翻攝自LINE貼圖）
（圖／翻攝自LINE貼圖）

連結網址：點我下載

價格：免費

下載期限：未知

▊ Girls to support No.88 number / Vol.3

（圖／翻攝自LINE貼圖）
（圖／翻攝自LINE貼圖）

連結網址：點我下載

價格：免費

下載期限：未知

（10:14 11:22更新：以下貼圖「免費下載」恐失效）

▊ aggi_20221012165958

（圖／翻攝自LINE貼圖）
（圖／翻攝自LINE貼圖）

連結網址：點我下載

價格：免費

下載期限：未知

▊ aggi_20221012172431

（圖／翻攝自LINE貼圖）
（圖／翻攝自LINE貼圖）

連結網址：點我下載

價格：免費

下載期限：未知

▊ YUUHOJIN_20221012150618

（圖／翻攝自LINE貼圖）
（圖／翻攝自LINE貼圖）

連結網址：點我下載

價格：免費

下載期限：未知

▊ mini rabbit(繁体字)

（圖／翻攝自LINE貼圖）
（圖／翻攝自LINE貼圖）

連結網址：點我下載

價格：免費

下載期限：未知

▊ 起瘋中

（圖／翻攝自LINE貼圖）
（圖／翻攝自LINE貼圖）

連結網址：點我下載

價格：免費

下載期限：未知

▊ 晨晨海海人生

（圖／翻攝自LINE貼圖）
（圖／翻攝自LINE貼圖）

連結網址：點我下載

價格：免費

下載期限：未知

▊ knc_20221012114904

（圖／翻攝自LINE貼圖）
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連結網址：點我下載

價格：免費

下載期限：未知

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