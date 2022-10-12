影／類《百戰百勝》實況主版！互戳掉進海綿坑 竟然摔斷背部

上週末在聖地牙哥舉辦TwitchCon，其中一場類似像早期知名競技節目《百戰百勝》的「羅馬競技場」單元的遊戲風格，吸引許多人參與，沒想到參賽的直播主卻在遊戲中意外摔斷背部，迫使她必須動手術用金屬支撐受傷的背。

根據《PC GAME》報導，主辦單位舉辦一場趣味競技遊戲，該遊戲類似於早期知名競技節目《百戰百勝》，讓參賽者使用帶有襯墊的桿子，互相戳對方，若能將另一方從高架舞台擊倒，就算獲勝。而舞台下方則放滿海綿，主辦單位雖稱是一個海綿坑，但充其量只是一堆方塊海棉被鋪在大會的硬地板。

參賽受傷的切奇克是一名擁有80萬粉絲的Twitch遊戲實況直播主，她的傷勢最嚴重，且必須開刀植入金屬支撐器，來修復背部以及支撐。然而她並不是遊戲中唯一受傷的人，另一位參賽者瓦內斯在獲勝領獎後，也出現膝蓋脫臼且有扭傷腳踝的傷勢，其他參與者則抱怨出現背痛與行走困難的狀況。

一名遊戲直播主在參加實境遊戲中意外摔斷背部，迫使她必須動手術用金屬支撐受傷的背。圖擷自Twitch

該競技節目的評審說過，參賽者在舞台上都是安全的，因為這些海綿方塊都有被小心鋪設，以便人們可以掉進去。但實際來看似乎只對成年人來講是安全的。隨著切奇克受傷，該場地也被迫關閉，活動召集人也一起進入調查階段。

Two breaks in my back, metal rods in my back and a bruised ego this weekend. https://t.co/UTdpjmeDmh — AdrianaChechikTV (@ChechikTv) 2022年10月10日

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