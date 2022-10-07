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LINE新版本增4亮點！iPhone鎖定螢幕增小工具超方便

聯合新聞網／ 綜合報導
LINE最新版本推出四大更新，讓使用更方便。 圖擷自LINE台灣官方BLOG
LINE最新版本推出四大更新，讓使用更方便。 圖擷自LINE台灣官方BLOG

LINE推出12.16.0的更新版本，目前在iOS系統中已於9月29日上線，Android系統將於9月29日起批次釋出、10月4日全部上線。此次更新釋出4大看點，包含錢包、LINE VOOM等功能都將有所改變。

錢包頁面新增「LINE Bank 帳戶餘額快點查」

LINE新增LINE BANK帳戶餘額快點查功能，讓使用者能即時確認餘額。 圖擷自LINE台灣官方BLOG
LINE新增LINE BANK帳戶餘額快點查功能，讓使用者能即時確認餘額。 圖擷自LINE台灣官方BLOG

LINE Bank將用戶最常使用的金融服務，直接呈現在「LINE錢包」的「帳戶餘額」中。透過「LINE Bank帳戶餘額快點查」功能，LINE Bank客戶可一鍵喚起使用頻率最高的「轉帳」、「邀請轉帳」、「分帳」等具有社交性質的金融服務，更能於啟用後，在LINE App「錢包」帳戶餘額查詢處，快速查看在LINE Bank的主帳戶可用餘額。本服務將在10/6上線，LINE須更新至12.16.0(含)以上。

在聊天室中可直接將活動訊息設為置頂公告

LINE增加可直接將活動訊息設為置頂公告的功能，避免被聊天訊息洗版而找不到活動資訊。 圖擷自LINE台灣官方BLOG
LINE增加可直接將活動訊息設為置頂公告的功能，避免被聊天訊息洗版而找不到活動資訊。 圖擷自LINE台灣官方BLOG

在聊天室中有許多好用的延伸功能，像是投票、挑日子、活動等。現在在聊天室中長按該活動，跳出選單新增了「設為公告」的按鍵，可以快速置頂，不怕被洗版。適用一對一與群組聊天室，但電腦版目前尚未支援此更新項目。

LINE VOOM介面全螢幕直式觀影體驗

LINE VOOM改為全螢幕觀影，改變閱聽者的使用體驗。 圖擷自LINE台灣官方BLOG
LINE VOOM改為全螢幕觀影，改變閱聽者的使用體驗。 圖擷自LINE台灣官方BLOG

LINE VOOM「全螢幕直式觀影體驗」正式上線，匯集熱門長短影音，以瀑布流方式呈現，讓每支影音連續播放不中斷，還可搭配智慧推薦、追蹤功能，讓用戶輕鬆獲得最佳手機觀影體驗。此外也將回應的按鍵（按讚、留言、分享、聲音）收納在畫面右側，點選更方便。

iOS 16 限定！iPhone鎖定畫面中新增LINE小工具

iOS 16的iPhone可以將LINE設定在桌面小工具，讓使用者能點按秒開LINE。 圖擷自LINE台灣官方BLOG
iOS 16的iPhone可以將LINE設定在桌面小工具，讓使用者能點按秒開LINE。 圖擷自LINE台灣官方BLOG

iPhone用戶更新到iOS 16後，在鎖定畫面可新增LINE小工具，設定後在鎖定畫面一點就可秒開LINE，開啟LINE少了好幾個步驟，更加方便。

LINE iPhone Android

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