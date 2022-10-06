《絕命異次元 重製版》影片曝光！靠聲音沉浸體驗恐怖遊戲

先前展示《絕命異次元 重製版》如何藉由聲音讓玩家更有沉浸體驗之後，EA蒙特婁工作室Motive透過實機遊玩影片內容，揭露重製版經典科幻生存恐怖遊戲《絕命異次元》的完整詳情。

Motive強調以Frostbite遊戲引擎進行重製，並且忠於原版遊戲驚心動魄的視覺效果，並且透過重新精心打造過的強化音效，以及清晰、駭人的視覺效果，藉此營造更高層次的沉浸感與遊戲品質。

這次玩家在「石村號」上將能發現更多內容，透過新增的敘事元素重溫遊戲劇情。而隨著深入並開始發掘船上的祕密，同時對抗潛伏在每一個角落的可怕生物，玩家的理智也將被迫面臨挑戰。

玩家將在《絕命異次元》中扮演「艾薩克．克拉克」 (Isaac Clarke)，他是一名普通的工程師，正準備執行巨型採礦飛船「石村號」的例行維修任務。然而在「石村號」上等著他的，卻是活生生的噩夢。船上成員慘遭殺害與感染，艾薩克的摯愛伴侶妮可 (Nicole)也迷失在飛船某處。艾薩克隻身受困，只能仰賴自己的維修工具與技術來面臨生存之戰，他不僅要對抗被稱為「死靈變異體」 (Necromorphs)的可怕怪物，還要努力維持自身那已搖搖欲墜的理智。

這次《絕命異次元》更將帶來重點遊戲內容改善，其中包含：

• 剝皮系統 (Peeling System)：前所未見的怪物「死靈變異體」以全新「剝皮系統」重製，具有層次分明的肉體、肌腱和骨骼，且會以令人震驚的新方式爆裂、撕裂與粉碎。除了將策略視為關鍵之外，玩家在利用多種獨特武器與能力來打擊這些可怕的敵人時，也將體驗到更多發揮創意的機會。

• 強度導演 (Intensity Director)：一直以來，《絕命異次元》精美又令人神魂顛倒的世界很容易讓玩家迷失其中，而現在玩家將更深入地感受到艾薩克在神祕境地中邁出每一步時的沉重。

從死靈變異體生成與攻擊的方式，到照明、煙霧、粒子與聲音等環境效果，全新「強度導演」功能會動態調整艾薩克即將面臨的狀況。艾薩克的心跳、呼吸與用力時的反應，也會根據他的壓力水平進行調整，藉此為玩家帶來源自他心理、情緒和生理狀態的直接回饋。

• 高階工程幻想：在沒有武器或後援的情況下，艾薩克不得不借助高科技採礦工具來抵禦死靈變異體，技巧性地肢解噩夢般的生物，同時在他驚險的旅程中解決難題，並將「石村號」的故障系統化為自身優勢。

《絕命異次元2》 (2011)及《絕命異次元3》 (2013)的原始艾薩克配音員Gunner Wright也將再次獻聲，透過全新的敘事內容，為深受玩家喜愛而話又不多的主角帶來更豐富的表現。

• 不中斷的「石村號」體驗：從遊戲開始直到結尾的製作群畫面，玩家在面對「石村號」可怕的狹窄過道與陰暗走廊時，將不會碰上任何可能打破沉浸感的載入畫面或剪接鏡頭。這次重製版更進一步翻修了這艘巨大的採礦飛船，為它加入新的房間、路線與障礙物，同時帶來全新使用者介面地圖控制系統和改良過的定位器，幫助玩家進行無縫探索。

《絕命異次元》將於2023年1月27日推出，目前已經可以在PlayStation 5、Xbox Series X|S與PC (EA App、Steam和Epic Games Store)預購。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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