蘋果Apple Music收錄歌曲超過1億首 仍以「人工策劃選曲」連接樂迷

蘋果宣布，目前在Apple Music上架的歌曲數量已經累積超過1億首，相比21年前推出iTunes與第一款iPod時所收錄的1000首歌曲，目前已經有10萬倍增長量，同時也大幅改變傳統音樂使用模式。

從2015年6月30日正式推出，蘋果說明Apple Music服務至今已經在全球167個國家地區提供，同時每天有超過2萬名歌手與詞曲作者提供新歌曲，使得Apple Music收錄歌曲內容一天比一天豐富。

而這樣的發展規模，蘋果更強調Apple Music改變過去20年以來的音樂製作與發行業務結構，相較1960年代時，每年僅有5000張新專輯被發行的情況，目前音樂產業因為數位化轉型變得更加蓬勃發展，甚至也因為走向串流播放形式，因此能讓更多人接觸不同類型音樂，使得更多音樂歌手、創作者能有廣泛發展機會。

不過，蘋果強調即使目前收錄音樂歌曲量相當龐大，依然會堅持透過人工編排方式選曲，藉此讓推薦音樂內容可以更有人情味，甚至可以更容易建立樂迷與歌手、創作者之間連結。此外透過專業電台主持人的推薦，更可讓使用者挖掘更多未曾接觸音樂內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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