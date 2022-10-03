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「放棄台獨幻想…」團購翻譯筆一提台灣就統戰 業者緊急回應

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友購買翻譯筆發現只要提到Taiwan或台灣字眼，翻譯內容就會涉及台獨。（網友Irene Yan授權提供）
一名網友購買翻譯筆發現只要提到Taiwan或台灣字眼，翻譯內容就會涉及台獨。（網友Irene Yan授權提供）

學習英文透過辭典、翻譯筆更能了解相關中翻英，英翻中內容。不過一名網友在團購網購買翻譯筆後，發現該翻譯筆內容涉及「統戰」內容，裡頭提到「放棄對台獨的幻想」等字眼，讓她相當傻眼。

網友Irene Yang在臉書表示，日前在某團購粉絲團購買翻譯筆後，交給家中小孩操作，不料隔日小孩使用該翻譯筆時大叫「what the fXXk！這什麼鬼翻譯！」其中即時翻譯功能若遇到「台灣」或「Taiwan」字眼，即出現統戰言論，像是「放棄對台獨的幻想，我們流著的是中國人的血液，而不是台灣人」，還出現「There a taiwan in the world」的怪異英文；針對台灣的解釋名詞也提及「台灣是中國不可分割的一部分」。

解釋台灣名詞時，也會提到「台灣是中國不可分割的一部分」。（網友Irene Yan授權提供）
解釋台灣名詞時，也會提到「台灣是中國不可分割的一部分」。（網友Irene Yan授權提供）

詞典還提「德國就是希特勒」

她還提到，該翻譯筆的英中詞典也相當怪異，她貼出網友提供的使用產品照片，像是Korea（韓國）的例句為「北朝鮮和南朝鮮應該統一成一個國家（North Korea and South Korea should unify into one country.）」、Germany（德國）則為「希特勒更是德國的靈魂，德國就是希特勒！（But Hitler is Germany,as Germany is Hitler!）」等，讓她直呼根本是「萬惡翻譯筆」。

網友Irene Yan提供其他網友使用該產品也顯示超多怪異中英翻譯，如「北朝鮮和南朝鮮應該統一成一個國家」、「德國就是希特勒」。（網友Irene Yan授權提供）
網友Irene Yan提供其他網友使用該產品也顯示超多怪異中英翻譯，如「北朝鮮和南朝鮮應該統一成一個國家」、「德國就是希特勒」。（網友Irene Yan授權提供）

竟要「不斷刷網」才能更新

而該產品為科序有限公司推出的「沐居F01掃譯筆」，官方粉絲團也發出公告表示，對於V5.47版本翻譯例句出現爭議用詞，已在小沐良品官網釋出更新包，透過手動更新可解決此問題。不過，Irene Yang批評，更新包的更新方法相當「沒誠意」，需要一直不斷刷網更新，「直到畫面出現『輸入密碼』之後輸入一組數字就能更新軟體，這是什麼軟體更新的鬼邏輯？」

雖然翻譯爭議有更新包方式處理，但網友認為，竟然更新方式要透過「不斷刷網」刷出輸入密碼字眼才能更新，認為實在很瞎。（翻攝自小沐良品官網）
雖然翻譯爭議有更新包方式處理，但網友認為，竟然更新方式要透過「不斷刷網」刷出輸入密碼字眼才能更新，認為實在很瞎。（翻攝自小沐良品官網）

該產品相關討論引起網路熱議，不少網友批評「這例句也太扯了吧」、「這翻譯筆簡直就像被大陸駭客入侵一樣的翻譯筆」、「蠻特別的產品…是哪個工程師偷偷藏在裡面。」、「這英文程度會不會太差」、「拎北流的血就是台灣B型血啦」、「這太噁心！還有這種統戰方式的。」

科序有限公司針對小沐良品「沐居F01掃譯筆」翻譯爭議提出更新包方式處理。（翻攝自小沐良品粉絲團）
科序有限公司針對小沐良品「沐居F01掃譯筆」翻譯爭議提出更新包方式處理。（翻攝自小沐良品粉絲團

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