「放棄台獨幻想…」團購翻譯筆一提台灣就統戰 業者緊急回應

學習英文透過辭典、翻譯筆更能了解相關中翻英,英翻中內容。不過一名網友在團購網購買翻譯筆後,發現該翻譯筆內容涉及「統戰」內容,裡頭提到「放棄對台獨的幻想」等字眼,讓她相當傻眼。

網友Irene Yang在臉書表示,日前在某團購粉絲團購買翻譯筆後,交給家中小孩操作,不料隔日小孩使用該翻譯筆時大叫「what the fXXk!這什麼鬼翻譯!」其中即時翻譯功能若遇到「台灣」或「Taiwan」字眼,即出現統戰言論,像是「放棄對台獨的幻想,我們流著的是中國人的血液,而不是台灣人」,還出現「There a taiwan in the world」的怪異英文;針對台灣的解釋名詞也提及「台灣是中國不可分割的一部分」。

解釋台灣名詞時,也會提到「台灣是中國不可分割的一部分」。(網友Irene Yan授權提供)

詞典還提「德國就是希特勒」

她還提到,該翻譯筆的英中詞典也相當怪異,她貼出網友提供的使用產品照片,像是Korea(韓國)的例句為「北朝鮮和南朝鮮應該統一成一個國家(North Korea and South Korea should unify into one country.)」、Germany(德國)則為「希特勒更是德國的靈魂,德國就是希特勒!(But Hitler is Germany,as Germany is Hitler!)」等,讓她直呼根本是「萬惡翻譯筆」。

網友Irene Yan提供其他網友使用該產品也顯示超多怪異中英翻譯,如「北朝鮮和南朝鮮應該統一成一個國家」、「德國就是希特勒」。(網友Irene Yan授權提供)

竟要「不斷刷網」才能更新

而該產品為科序有限公司推出的「沐居F01掃譯筆」,官方粉絲團也發出公告表示,對於V5.47版本翻譯例句出現爭議用詞,已在小沐良品官網釋出更新包,透過手動更新可解決此問題。不過,Irene Yang批評,更新包的更新方法相當「沒誠意」,需要一直不斷刷網更新,「直到畫面出現『輸入密碼』之後輸入一組數字就能更新軟體,這是什麼軟體更新的鬼邏輯?」

雖然翻譯爭議有更新包方式處理,但網友認為,竟然更新方式要透過「不斷刷網」刷出輸入密碼字眼才能更新,認為實在很瞎。(翻攝自小沐良品官網)

該產品相關討論引起網路熱議,不少網友批評「這例句也太扯了吧」、「這翻譯筆簡直就像被大陸駭客入侵一樣的翻譯筆」、「蠻特別的產品…是哪個工程師偷偷藏在裡面。」、「這英文程度會不會太差」、「拎北流的血就是台灣B型血啦」、「這太噁心!還有這種統戰方式的。」

科序有限公司針對小沐良品「沐居F01掃譯筆」翻譯爭議提出更新包方式處理。(翻攝自小沐良品粉絲團)

商品推薦