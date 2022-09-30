你老了嗎？17歲男哭訴聊天用逗號「，」被嫌棄 網掀戰直指這2原因

世代差異連「正常用詞」都出現「老人化」了嗎？一名17歲網友表示，常使用標點符號「，」打字，卻被友人說「感覺在跟老人聊天」，讓他尷尬不已，詢問網友難道是他跟不上現今潮流嗎？引起網友正反兩極論戰。

一名17歲的網友在Dcard版表示，聊天時不會分太多句傳送訊息避免「轟炸別人」，也怕對方看不懂句子，一直以來句子間都有打逗號「，」的習慣。某天他與友人打字聊天時，竟被朋友說「真的感覺在跟老人家聊天欸，怎麽會打逗號！」讓他相當尷尬，也直呼自己才17歲，竟被成「老人家」，「真的很傷自尊心」，詢問網友是否用逗號真的很土，「真的好奇，你們都不打逗號的嗎？」

用逗號「太正式了」

該文引起熱議，不少年輕人認同聊天不太常用標點符號，表示用逗號「會有點正式的感覺」，認為通訊軟體聊天是件隨意輕鬆的事，「但老人可能習慣文字書信就該很正式，到網路時代還保留這習慣，正式的有點違和，所以標點符號用的很完整就會有一種老人感。」、「現在年輕人都傳貼圖」、「沒在打逗號，剛剛看了一下賴，好像也沒朋友打。」、「我跟朋友聊不會，可是上班會打逗號，我也不知道為什麼。」

還有人直接表示，其實不打逗號「，」的原因是因iPhone鍵盤配置不在同個頁面上，需切換才能使用逗號，「打逗號很麻煩，我寧可直接按空格。」、「我都直接（用）空白當逗號。」被其他網友附和。而安卓（Android）就沒有此問題，逗號與注音都在同個頁面上。

網友表示，不想打逗號的原因是因為iPhone鍵盤配置同一頁沒有「逗號」（左圖），與安卓（右圖）同一頁有逗號的配置不同。（圖／讀者提供）

另一派不認同「老人」說法的網友則認為，使用標點符號「可以幫助文章對話的情緒理解」、「我都會打逗號，除非是中間有加表情符號。」、「我從國高中開始在遊戲上聊天，就會使用標點符號。」、「打一長串還不用標點符號，看了才頭暈。」、「我20歲，從小就習慣不管紙筆或電子都會好好的使用標點符號，跟年紀沒關係。」更有人生氣要他朋友解釋「老人是指幾歲？」

《聯合新聞網》來實測下面3種句子，你覺得那一種句子情緒表達比較嚴肅或深刻呢？

．不要太嚴肅 放輕鬆一點 知道ㄇ ．不要太嚴肅，放輕鬆一點，知道嗎？ ．不要太嚴肅 放輕鬆一點😅～知道嗎

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