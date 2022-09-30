台灣也有份！PlayStation Star獎勵計畫亞洲搶先登場 玩家完成任務獲積分換遊戲
日前確定在9月於亞洲地區率先推出的PlayStation Star獎勵計畫，目前已經正式在亞洲地區上線，玩家只要有PlayStation Network帳戶即可免費加入。
而先前提到的獎勵包含完成指定任務獲得的「積分」，以及可作為收藏使用的特殊「數位收藏品」，前者可用於兌換PlayStation Network電子錢包預付金額，或是在PlayStation Store的活動獎勵點數，讓玩家可以兌換PlayStation Store上的遊戲內容，後者則是將經典遊戲中的角色、Sony歷年推出的遊戲裝置等內容以數位形式作為收藏品。
此外，PlayStation Star獎勵計畫也會採用等級劃分，有點類似航空公司飛行里程會員等級的作法，將會視玩家在PlayStation Star獎勵計畫累積互動狀態，每升一個等級之後，等級狀態即可在當年到結束，一直到隔年1月起算的13個月內維持相同等級，除非這段期間內再次透過獎勵累積進接到下一個等級。
至於透過PlayStation Star獎勵計畫獲得的數位收藏品，主要是作為收藏使用，無法進行二次轉賣交易或轉讓，同時Sony方面也強調此內容僅為數位收藏使用，並未計畫作為NFT內容形式使用，更說明背後並未使用任何區塊鏈技術。
除了目前率先在亞洲地區上線運作，Sony更透露預計在10月5日在北美及南美市場接續推出PlayStation Star獎勵計畫，至於歐洲及澳洲市場則會在10月13日推出。
不過，目前玩家僅能在Android及iOS平台app使用PlayStation Star獎勵計畫，但Sony表示之後也會開通PlayStation平台主機版本。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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