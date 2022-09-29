推特色情內容氾濫？ 廠商發現自家廣告「被纏上」紛紛撤刊

推特的色情內容恐讓廣告商卻步！包括戴森、馬自達等公司決定暫緩在推特刊登廣告，因為他們發現自己的廣告常常會與兒童色情照片掛勾。對此推特表示，絕不允許兒童性剝削的現象，將會增設更多人力監控，以增進兒童安全。推特過去也有員工呼籲，推特要對此更積極管理。

汽車廣告刊在色情內容

根據《半島電視台》報導，路透社引用資安組織「Ghost Data」的資料指出，包括戴森（家電品牌）、馬自達（汽車）等廠商近日決定暫緩在推特上的廣告投放，甚至將已經下的廣告移除，因為推特在演算法運算時，會將他們的廣告頭放在與兒童色情圖片有關的推文，不利他們的形象。

Ghost Data還發現有至少30家公司的廣告會高頻率出現在兒童色情的推特帳號附近推播。其中一家鞋廠「可汗」的品牌總監表示對於發生這樣的事感到非常害怕，他希望推特能夠修正，他們也會想盡辦法改善，若要從推特上移除廣告在所不惜。

另外，有使用者在推特上搜尋「Yung girls ONLY, NO Boys」，居然會跳出德州知名兒童醫院的推特帳號推薦，目前該醫院並未對此表示回應。對此，推特發言人卡斯威爾回應說，推特對於兒童性剝削「零容忍」，會針對兒童安全進行更多投資，包括增設新部門制訂社群管理守則，杜絕兒童色情帳號。

禁止兒童性剝削

在去年8月，推特首次因外媒The Verge的調查報導，被外界質疑對兒童遭虐、裸露照片上傳不管制，且雖然推特禁止兒童性剝削，但對於成人色情的管制更加鬆散，但推特至今仍不願對成人色情部分做出回應。Ghost Data抽樣觀察500個推特帳戶1個月後發現，推特並未將70%的帳戶刪除。

推特員工也有在2021年的公司報告中，呼籲管理階層要對防治兒童性剝削在網路上傳播有更多投資。

推特除了爆發廣告投放爭議以外，目前仍與特斯拉CEO馬斯克陷入收購爭議中，由於推特股價狂貶，馬斯克想要收回先前以440億美元收購的承諾，但推特股東都已經同意了，雙方仍在糾纏中。【更多精采內容，詳見 】

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