影／他玩iPhone 14 Pro動態島遇「恆久變大」 還像心臟一樣怦怦跳

3C產品出現Bug通常都讓人想快點解掉問題，但這名網友日前使用蘋果（Apple）iPhone 14 Pro的「動態島」功能，因操作問題讓動態島卡住還「長大了」，與變大的動態島互動時，還會有心臟怦怦跳的回應，反而讓他捨不得將動態島重回正常格式，讓網友笑稱動態島也有「青春期」嗎？

蘋果手機iPhone 14 Pro系列揮別瀏海螢幕，改為「動態島」的挖孔螢幕設計，且動態島會隨著內容改變色塊大小。日前一名網友在批踢踢（PTT）的iOS版表示，透過iPhone 14 Pro開啟App使用Face ID解鎖到一半，臨時想切換到其他App時，動態島卻意外卡在「長大後」方型色塊大小（即為Face ID圖示大小）再也回不去，讓他尷尬笑稱「動態島…長大了。」

透過動態島解鎖Face ID，動態島會變大成方形黑色塊大小。（製圖／聯合新聞網）

一名網友用iPhone 14 Pro動態島功能，解鎖Face ID時，臨時切換到別的App畫面就出現動態島「變大卡住」情況。（翻攝自PTT）

不僅如此，他還實測「變大的動態島」有無反應，「這時候挑逗他，它也會回應，古溜古溜的回應我的點擊。」就像心臟怦怦跳一樣。他雖然覺得變大的動態島有點擋住畫面，但相當有趣，隨後透過重開機解決問題，讓動態島回歸正常大小，可是他似乎覺得有點可惜懷念這個Bug，請教網友「有沒有什麼辦法讓它『重新長大不變小』呢？」

一名網友笑稱跟「變大卡住」的動態島互動時，還會古溜古溜地回應，就像心跳怦怦跳一樣。（翻攝自PTT）

（↑圖為GIF，需要一點載入時間才能呈現動畫）

該文引起熱議，雖然未找出可以「恆久變大」Bug的方法，但網友笑稱「青春期開始出現了，要他片片尻尻看少點」、「好大！這要去看醫生了。」、「笑死，長大還一直抖。」、「你拿到公的哎鳳了」、「你害他興奮了啦」、「為什麼別人的動態島比較好玩」、「沒遇過要它（動態島）變大不縮小這要求，還是第一次聽到。」

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