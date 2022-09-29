《WILD HEARTS》2023年登場 跨平台合作狩獵捕捉巨型生物

EA旗下EA Originals日前預告攜手光榮特庫摩打造以狩獵為主題的全新遊戲內容，稍早確認將以《WILD HEARTS》作為正式名稱，並且確定將在2023年2月17日推出，更預計在10月5日公布加長版實機遊玩影片。

《WILD HEARTS》將定調3A級狩獵遊玩體驗，強調玩家可在古代技術的幫助下，奮力抵抗融合自然之力的巨型生物。

此外，遊戲更融合獨特物品製作機制，玩家必須善用以失傳古代技術打造的複雜機關「唐繰」 (Karakuri，からくり)，對抗融合自然之力的巨型生物「獸」 (Kemono，けもの)。

遊戲背景以取材自封建時期日本的奇幻大地「東」 (Azuma，あずま)，此地遭受原本溫馴的「獸」所肆虐，環境飽受衝擊、百姓犧牲慘重。從融合植物的松鼠，到大型的巨牙野豬，「獸」的型態可說千變萬化，而經過與冬狼「死亡追獵者」 (Deathstalker)的激烈戰鬥後，玩家將成為一項生命掌控技術的持有者，肩負起恢復大地平衡的重任。

同時，《WILD HEARTS》具備多人合作，以及全主機平台的跨平台遊玩功能，可讓玩家扮演孤狼單獨行動，或是與另外最多2名好友一起闖蕩「東」之大地。玩家不僅可以結伴規劃戰鬥方式並執行特殊任務，還能加入遊戲世界中其他獵人的行列，或是單槍匹馬對抗「獸」。

此款遊戲將由《真．三國無雙》系列製作團隊 Omega Force打造，並且透過EA旗下EA Originals品牌發行，預計提供英語、日語、法語、義大利語、德語及西班牙語配音，並且計畫在PlayStation 5、Xbox Series X|S，以及Origin、Steam與Epic Games Store等PC 平台推出。

「《WILD HEARTS》將帶領玩家進入兼具野性與美感的生動奇幻世界。」光榮特庫摩遊戲執行副總裁早矢仕洋介表示：「我們不只希望透過《WILD HEARTS》展現『獸』的演化、融合與威脅，也希望打造出以物品製作為核心體驗的遊戲，藉此重新定義狩獵遊戲的無限可能。我們投入大量心力設計『唐繰』，以確保它們能融入戰鬥，也很期待看到玩家利用這些強大的機關對抗巨型生物，並在遊戲世界中穿梭。」

「EA Originals 這個品牌專屬於所有具備冒險之心的人。」美商藝電全球品牌副總裁 Stuart Lang 表示：「它就像 Omega Force 等製作團隊夥伴的集散地，能讓大家放膽發揮創意打造出新的遊戲體驗，玩家還可以透過它發掘各種前所未聞的故事與世界。我們很高興能承襲 Hazelight Studios 那優秀且廣受好評的《雙人成行》精神，透過《WILD HEARTS》這款新世代首款 3A 級狩獵體驗，帶來巧妙機關、巨型自然生物與史詩級的戰鬥。」

而《WILD HEARTS》將在2023年2月17日正式推出，建議售價為69.99美元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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