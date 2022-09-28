Meta出手整合旗下社群龍頭 FB、IG「一鍵切換」全球測試中
Meta表示正在測試帳戶中心（Accounts Center）新功能，讓用戶能在Facebook和Instagram上切換、建立帳號更容易。
Meta在官方部落格宣布，加入新的個人資料切換介面，讓用戶更容易掌握通知並在Facebook和Instagram之間切換。
Meta表示正在測試帳戶中心（Accounts Center）新功能，讓用戶能在Facebook和Instagram上切換、建立帳號更容易，透過新功能，用戶可以將Facebook和Instagram帳號加到同一個帳戶中心（Accounts Center），也可以整合兩個應用程式帳號的通知。用戶可以使用現有的Facebook或Instagram登入介面來創立新的帳號。
先前在Instagram登入介面上其實就可以快速切換不同帳號，比如你是品牌小編，可以一鍵切換到品牌的帳號，現在Meta把臉書帳號也整併進來，希望能讓用戶更方便在兩者之間切換。
這次加入新的帳戶註冊和登入流程，用戶能夠更輕鬆地在Facebook和Instagram上登入或是建立新帳號。
用戶如果將Facebook和Instagram個人資料新增到同個帳戶中心，就能在Facebook和Instagram帳號之間一鍵切換。此外，現在可以在一個地方查看自己在Facebook和Instagram個人資料，通知也能直接顯示在每個個人資料中，查看兩個應用程式最新活動。
官方目前正在全球的iOS、Android和Web上測試新體驗。
《本文作者Anny，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》
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