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明年E3實體活動恢復了！2023年6月13日至16日登場

聯合新聞網／ 楊又肇

日前美國娛樂軟體協會 (ESA)宣布將在2023年的6月第二個星期，再次將E3展會活動帶回洛杉磯會議中心的消息後，稍早進一步確認將在2023年6月13日至16日間舉辦E3展會活動，同時將在6月15日至16日間開放一般民眾入場參觀。

這樣的作法，其實與東京電玩展本身雖然定位為商業展覽形式，但在最後一天依然透過對外售票方式提供一般民眾入場參觀的作法相同，主要希望吸引更多人潮參與，同時也計畫藉此尋求更多展會活動轉經會。

在近年疫情影響之下，不少展會活動逐漸轉為線上形式展開，E3展會活動也面臨不少影響，甚至因為過往固定參展業者更傾向自行舉辦發表活動，導致展會活動曾經停辦，使得美國娛樂軟體協會必須構思轉型辦法，透過不同展會呈現方式吸引更多人潮再次參與。

目前在美國娛樂軟體協會規劃中，除了確定與策劃舉辦PAX遊戲展會活動的主辦單位ReedPop合作，更將使明年預計展開的E3展會活動展期增加至4天，並且在最後兩天開放一般玩家入場參觀，但特定展區依然僅開放遊戲業者、媒體及分析師入場參觀。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

美國 洛杉磯 疫情

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