2D經典再現！鐵粉《瑪創2》自製「瑪利歐兄弟5」40關卡 被讚：跟任天堂原創一模一樣

《超級瑪利歐兄弟》從1985年推出至今已37年，2D橫向的遊戲方式相當經典，後續也有3D風格的《瑪利歐兄弟》登場，但不少粉絲期盼能再玩到經典的瑪利歐遊戲，現在還有機會玩得到它嗎？答案不僅可以，而且還能玩到「全新關卡」的2D《超級瑪利歐兄弟》！

2019年6月在任天堂推出的《瑪利歐創作家2（Super Mario Maker 2》（簡稱《瑪創2》）可讓玩家在該遊戲裡自製《瑪利歐兄弟》的關卡，並能上傳至網路分享給全世界擁有該遊戲的人遊玩，至今已過3年依舊火紅。

推特一名鐵粉「Metroid Mike 64」在《瑪創2》製作出非官方正式版的「超級瑪利歐兄弟5（Super Mario Bros. 5）」的遊戲，裡頭有8個世界共40個關卡，關卡編號為「0G9-XN4-FNF」。（翻攝自推特MetroidMike64）

推特一名鐵粉「Metroid Mike 64」構思了7年時間，在《瑪創2》製作出非官方正式版的「超級瑪利歐兄弟5（Super Mario Bros. 5）」，裡頭有8個世界共40個關卡，包含超級瑪利歐世界（Super Mario World）風格24個關卡、超級瑪利歐兄弟3代14個關卡、以及超級瑪利歐兄弟1代的2個關卡，全都是2D風格。

推特一名鐵粉做出「超級瑪利歐兄弟5（Super Mario Bros. 5）」遊戲，表示自製關卡內容都相當友善，不會像一般《瑪創2》其他玩家的自製關卡一樣刁鑽整人。（翻攝自推特MetroidMike64）

他表示，自製的「超級瑪利歐兄弟5」關卡內容都相當友善，不會像一般《瑪創2》的玩家自製關卡一樣刁鑽整人，他說，想再做出2D經典風格的《超級瑪利歐》遊戲，並提到如果2D瑪利歐是「你的菜」，那「超級瑪利歐兄弟5」這款自製遊戲一定非常對味。

該文引起不少網友討論，「太棒了，我期待著玩這個。」、「看起來很有趣」、「感謝你的分享」、「我只做了10個關卡就放棄，你太厲害了。」也有網友遊玩這些關卡後大讚「玩起來就像任天堂的原創關卡」。

推特一名鐵粉做出「超級瑪利歐兄弟5（Super Mario Bros. 5）」遊戲，表示自製關卡內容都相當友善，不會像一般《瑪創2》其他玩家的自製關卡一樣刁鑽整人。（翻攝自推特MetroidMike64）

推特一名鐵粉做出「超級瑪利歐兄弟5（Super Mario Bros. 5）」遊戲，表示自製關卡內容都相當友善，不會像一般《瑪創2》其他玩家的自製關卡一樣刁鑽整人。（翻攝自推特MetroidMike64）

要怎麼玩到大師級鐵粉設計的自製關卡呢？可到《瑪利歐創作家2》裡頭的「大家的世界」，輸入「0G9-XN4-FNF」，就能遊玩他的8個世界、40個關卡囉！

推特一名鐵粉做出「超級瑪利歐兄弟5（Super Mario Bros. 5）」遊戲，表示自製關卡內容都相當友善，不會像一般《瑪創2》其他玩家的自製關卡一樣刁鑽整人。（翻攝自推特MetroidMike64）

The gameplay is all classic Mario. I’m not trying to troll you or purposely try to kill you, I’m trying to provide you with something Nintendo should’ve done already, make a full Mario game within Super Mario Maker 2, that’s fun as heck! pic.twitter.com/EXCiPtvsPp — Metroid Mike 64 (@MetroidMike64) September 25, 2022

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