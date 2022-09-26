終於放行！限時動態不用再被自動切割 IG證實允許放寬至1分鐘

自TikTok短影片風潮席捲全球，作為社群軟體龍頭之一的Instagram（以下簡稱IG）也推出Reels短影片功能搶佔市場。近來，IG再度推出另一項讓用戶期盼已久的新功能，限時動態以往被限制最長只有15秒鐘，IG證實允許限時動態錄製秒數上限放寬至1分鐘。

根據《TechCrunch》報導，當用戶發布長度小於60秒的限時動態時，並不會被自動切分成多個片段上傳，IG曾在去年年底開放部分用戶測試這項功能變化，如今IG即將要推廣給全球用戶使用。用戶未來發布超過15秒的限時動態影片，將不再被自動切割，且觀看朋友的限時動態也無需再持續點擊下一個影片，可連續觀看會過去會被自動切分的影片。

IG調整營運策略，不再以「照片」為主要產品，改以「動態影片」為核心，繼今年6月推出Reels短影片功能之後，近期再精進將少於15分鐘的影片貼文自動設定以Reels形式呈現。

IG負責人亞當莫賽里（Adam Mosseri）指出IG將圍繞Reels整合所有影像產品，並持續發展短影片產品，這也表明未來可能會發現限時動態與Reels產品之間的界線愈加模糊。

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