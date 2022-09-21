聊天句尾都要加波浪號？網曝「超實用功能」笑稱：窩不知道～

你也有這種習慣嗎？許多人在聊天時都喜歡使用貼圖、Emoji或顏文字，不僅可以讓對話更生動，也能更真實地反應當下的情緒。然而，不少符號卻有「溝通不良」的困擾，一名網友發文表示，跟朋友聊天時發現，對方常在句尾加上「～」的符號，讓他搞不清楚對方到底是開心還是不高興，更懷疑「到底是什麼意思？」

一名網友在PTT發文表示，近來在聊天時發現，朋友有時候會在句尾加上「～」的波浪號，例如「好喔～」、「不知道耶～」、「好用～」、「好吃～」，看似簡單的幾句話卻為原PO帶來困擾。

原PO認為，聊天時看到「～」的符號時，完全猜不透對方想傳遞什麼訊息，不知道到底是心情愉快還是不耐煩，更無奈的問道，「打字打一打後面加波浪符是什麼意思？」

文章掀起討論，許多網友親自示範「波浪號」的好用之處，「不知道～～～」、「不告訴尼～」、「窩不知道～～」，也有人開玩笑稱「還要加上疊字、波浪也要疊字：可愛愛～～」、「隨～郎客搖來搖去～～」。

專業鄉民也跳出來說明，直指使用「～」能使對話看起來比較溫和，「就是讓字看起來不要這麼嚴肅，輕鬆一點」、「文字比較沒溫度，加了看起來比較不會那麼兇」、「語氣比較溫和點吧」，也有網友舉例說明，「『哥～～』跟『哥，』看起來不覺得有差嗎？」

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