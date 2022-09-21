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Rockstar Games認《俠盜獵車手6》早期開發內容遭竊：不影響遊戲開發進度

聯合新聞網／ 楊又肇

Rockstar Games證實稍早遭人竊取下一款《俠盜獵車手》早期開發內容，同時強調遭竊取內容不會影響遊戲開發進度，或是造成現有《GTA Online》等服務損失。

依照說明，下一款《俠盜獵車手》依然會按原訂計畫投入開發，同時也說明會儘快向眾人更新相關狀況。

而在大量影像內容被放上網路論壇、Twitter等管道，Rockstar Games母公司Take Two已經著手要求將相關影片下架，但部分內容擴散、轉發速度顯然比預期還快，因此顯然也將產生不算小的影響。

除了下一款《俠盜獵車手》開發影像內容遭大量曝光，駭客其實也聲稱取得《俠盜獵車手V》相關原始編碼內容，並且計畫以超過1萬美元金額兜售，但目前似乎已經沒有後續消息，不確定是否已經與Take Two，或是Rockstar Games私下達成交易共識。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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