微軟擴大佈局亞洲遊戲市場 更多日本、亞洲作品進駐Xbox Game Pass

稍早於東京電玩展進行的Xbox直播發表會上，微軟宣佈超過20款遊戲將進駐Xbox遊戲平台，同時也確認《二之國：白色聖灰的女王》等日系遊戲作品，以及過去在PlayStation 5平台獨佔的《死亡循環》將進駐Xbox Game Pass。

Xbox負責人Phil Spencer說明，Xbox業務過去一年在亞洲市場取得明顯成長，同時也在日本與亞洲市場吸引多玩家加入Xbox平台。

微軟表示，《死亡循環》將於9月20日登上Xbox平台，並且將在首發當日登陸Xbox Game Pass服務，同時《二之國：白色聖灰的女王》、《新槍彈辯駁 V3：大家的自相殘殺新學期》周年紀念版、《刺客教條：奧德賽》，以及《戰場的賦格曲》等遊戲都將從即日起加入Xbox Game Pass陣容。

同時，微軟也說明將持續擴充Xbox Game Pass服務內容，包含來自日本及亞洲創作者的遊戲作品，例如《臥龍：蒼天隕落》、《百英雄傳》、《女神異聞錄》系列遊戲都可透過Xbox Game Pass供人遊玩。

而目前也有超過250名日本開發者透過ID@Xbox項目打造遊戲內容，而這些開發者已經在Xbox平台推出超過150款遊戲，其中包含《幻獸帕魯》與《戰場的賦格曲》等作品。

本次發表會公開的重點遊戲資訊包含以下：

• 《刺客教條：奧德賽》今日加入 Xbox Game Pass。

• 《新槍彈辯駁 V3：大家的自相殘殺新學期》現已登陸 Game Pass，全新「Psycho Cool」主題為玩家帶來嶄新的刺激體驗。

• 《鬥陣特攻 2》（Overwatch 2）將於 10 月 5 日加入全新英雄「Kiriko」，並可免費於 Xbox 遊玩。

• 《二之國：白色聖灰的女王》重製版將於首發當日登陸 Game Pass，系列二部曲《二之國 2：王國再臨》（Ni no Kuni II: Revenant Kingdom）將於 2023 年登上 Xbox。

• 《女神異聞錄 5 皇家版》全新預告片發佈！《女神異聞錄 5 皇家版》（Persona 5 Royal）、《女神異聞錄 4 黃金版》（Persona 4 Golden） 和《女神異聞錄 3 攜帶版》（Persona 3 Portable）三款作品的重製版即將登陸 Xbox Game Pass。

• 2021 年 TGA 最佳格鬥遊戲《聖騎士之戰 -奮戰-》（Guilty Gear -Strive-）即將於 2023 年春季登陸 Xbox Game Pass。

• 《蒼翼默示錄 Cross Tag Battle Special Edition》（BlazBlue: Cross Tag Battle Special Edition） 將集結所有 DLC 內容於 2023 年春季登陸 Xbox Game Pass，玩家可在共 8 款系列遊戲角色中組出夢幻隊伍！

• 《百英雄傳》釋出全新製作人訪談影片，2023 年將登陸 Xbox Series X|S 和 Xbox Game Pass。

• 多人開放世界生存創造遊戲《幻獸帕魯》將登陸 Xbox。

• 《戰場的賦格曲》現已登陸 Game Pass！

• 《戴森球計劃》（Dyson Sphere Program）將於 10 月 13 日登陸 PC Game Pass。

• 全新 5V5 團隊動作遊戲《Exoprimal》將在 2023 年登陸 Xbox Series X|S 和 Xbox One。

• 《永劫無間》（Naraka: Bladepoint）團隊揭露將在 10 月推出的戰役模式全新篇章，遊戲將於 12 月 22 日登陸 Xbox One。

• 透過開發團隊深入了解《臥龍：蒼天隕落》，遊戲將於 2023 年初首發登陸 Game Pass。

• 《死亡循環》9 月 20 日登陸 Xbox Game Pass，新增擴充結局及全新更新內容。

• 《極限競速：地平線》（Forza Horizon）系列迎來十週年慶典，工作室將於 10 月展開慶祝活動。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦