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Google Maps「環保導航」原來是這功能！40多個國家已啟用

聯合新聞網／ 楊又肇

今年在Google I/O 2022宣布於美國及加拿大境內開始提供以最少排碳量形式規劃導航路徑功能，藉此降低道路上的車輛排碳量，同時也能減少燃油損耗量的Google Maps功能，Google稍早宣布將更多減碳功能帶到歐洲境內近40個國家。

Google表示，此項功能在今年上半年在北美地區擴大推出之後，至今已經減少超過50萬噸碳排放量，約等同減少10萬輛傳統燃油汽車上路行駛產生碳排放量，已經超過當初設立目標的一半以上，因此預期在歐洲更多國家地區推出此項功能，將能更快完成減碳目標。

而在歐洲提供功能，一樣可讓使用者選擇規劃最快抵達目的地的導航路徑，或是依照車種使用動力來源進行設定，即可規劃最節能的導航路徑，藉此讓車輛以最少燃油、耗電形式抵達目的地。

甚至在新版服務中，還能讓使用者比較使用不同動力來源情況下，車輛抵達目的地所需時間，或是燃油估計消耗量。

目前此項功能已經在美國地區與隸屬美國能源部的國家可再生能源實驗室合作，另外也與歐洲環境局合作數據資料整合，藉此讓使用者能更方便透過Google Maps規劃節能、環保的導航路徑。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

美國 碳排放 減碳

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