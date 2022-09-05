成人網站Pornhub官方IG被無預警刪除 1300萬粉絲一下子全沒了
成人網站Pornhub在Instagram（以下簡稱IG）擁有1300萬粉絲，分享超過6200篇貼文，但其IG帳號卻遭到官方無預警刪除，目前仍未見帳號復原。
根據《紐約每日新聞》報導，IG刪除Pornhub官方帳號，尚不清楚被刪除的確切時間，但最早是由非營利組織「捍衛司法基金會」（Justice Defense Fund）創始人兼執行長米克爾韋特（Laila Mickelwait）發現的，她於2日首先在推特分享消息。
Pornhub’s Instagram account just disappeared. #Winning #Traffickinghub pic.twitter.com/luBNaPFgya— Laila Mickelwait (@LailaMickelwait) 2022年9月2日
美國反性剝削中心（National Center on Sexual Exploitation, NCOSE）對於IG此舉表示讚賞，NCOSE執行長霍金斯（Dawn Hawkins）發出聲明，「愈來愈多報導指出Pornhub上傳許多兒童性虐待、性交易、強暴或未經同意的拍攝影片，所以IG將Pornhub帳號刪除是對的」，並呼籲其他平台業者停止與Pornhub合作。
霍金斯直言IG成為幫兇，IG過去助長數百萬人接觸Pornhub網站，其中還包含了兒童。此外，他更批評道「因為Pornhub貪得無厭的利潤慾望，讓那些性虐倖存者受到傷害」。
報導指出，Pornhub並沒有在IG平台分享色情影片或圖像，但據NCOSE的說法，「該帳戶『直接宣傳色情內容』，並鼓勵觀眾成為情色表演者」。
Pornhub's Instagram account is GONE!— National Center on Sexual Exploitation (@ncose) 2022年9月3日
The decision to remove Pornhub from the platform shows that Instagram understands the mounting evidence of Pornhub's criminality.#ShutItDown #DismantlePornhub #Traffickinghub https://t.co/YwOBxtCwJS
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