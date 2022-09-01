這次致敬TikTok學乖了！IG測試一鍵「沒興趣」有望消掉惱人短影音洗版

演算法不斷更新，社群平台上會依據用戶的喜好，推薦能引起用戶有興趣的內容。但現在卻傳出Instagram（IG）正在測試一項新功能，讓用戶可以標記不喜歡的內容。

根據《The Verge》指出，IG正在為用戶測試一項新功能，讓他們可以在IG上控制他們想看到的內容。Meta表示，他們測試的功能包括可以選擇多則貼文，透過不感興趣的按鈕標記，就會讓系統記住不想看到類似的內容。目前用戶只能選單則貼文標記不感興趣內容，還沒有辦法像Instagram測試一樣，選擇多則貼文。

除了測試標記多則不感興趣貼文外，Instagram也將開始測試讓用戶在他們不感興趣或不想看到的貼文中，列出關鍵字、表情符號或主題標籤；TikTok已在6月推出類似的功能，讓用戶可以選「不喜歡」的影片，進而讓演算法推薦用戶更多他們想看的內容。

Instagram的新功能因為受到用戶不斷抗議難用後而推出，除了大量Reels外，許多Instagram用戶也對不斷推薦他們沒在關注的帳戶感到不滿，Meta執行長祖克柏曾表示，這類情況在未來只會增加。

Instagram已經提供一些方式讓用戶控制資訊流，例如把被推薦的貼文關閉提醒30天，並把人們新增到「喜愛清單」裡，讓自己關注的帳號不會被淹沒。透過設定，Instagram正透過這些微調區隔出自己與TikTok競爭上的不同。

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