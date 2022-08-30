56%電動玩家1周暴怒1次！任天堂這款可愛遊戲比《英雄聯盟》更讓人氣噗噗

人的情緒千變萬化，玩個電動遇遊戲卡關生個悶氣好像也很正常！日前有一項研究發現，過半數的玩家一周都會因為玩電動而生氣1次，與好友一同遊玩的《英雄聯盟》並非是最讓人生氣的遊戲，反而是任天堂這款「闔家歡樂」的遊戲生氣程度還更甚《英雄聯盟》。

最愛生氣的遊戲平台是XBOX

《time2play》網站針對1046名每周至少玩4小時遊戲的美國玩家進行調查，受訪者平均年齡為28.6歲，每周約花14.9小時在遊戲上；調查發現，超過56.4%的玩家每周至少會為電動而發脾氣1次，其中又以家機XBOX玩家生氣的次數最多，達到21.3%，再來依續為PC（電腦）玩家14.1%、PS為12.4%、Switch為10.5%，手遊玩家則只有7.9%。

遊戲玩家為什麼而暴怒。（製圖／聯合新聞網）

連續死在同一處最暴怒

這些玩家生氣的原因，超過6成（60.7%）是因為不斷死在同一個關卡而暴怒、43.6%的人遇到其他玩家作弊、43.1%遇到遊戲BUG、39.6%遇到其他玩家騷擾、22%遇到「蹲點埋伏仔」偷殺人而感到生氣。

調查中也發現，讓人感到生氣的遊戲並非常引發隊友互吵的多人團體競技遊戲《英雄聯盟》，而是第一人稱射擊遊戲《決勝時刻（Call of Duty）》23.5%榮登No.1，最主要原因是外掛太猖狂，僅管遊戲業者推出反作弊機制，仍難消除這些惡行惡狀。

PC版《決勝時刻》。（翻攝自決勝時刻官網）

遊戲玩家為什麼而暴怒。（製圖／聯合新聞網）

《瑪利歐賽車》友誼翻船奪第2

讓人意外的是，任天堂《瑪利歐賽車（Mario Kart）》系列有22%的人會感到憤怒，經《聯合新聞網》實測，《瑪利歐賽車》看起來是個全家或好友一同遊玩的歡樂遊戲，但實際「尬車」結果，不僅可能會因使用道具致勝而讓友誼翻船，跟全球玩家對戰也可能會遇到超強車手而落敗，換個角度想，就是一個容易動怒的「可愛」遊戲。

《瑪利歐賽車8》。（翻攝自任天堂官網）

一生氣就想摔手把

讓人感到生氣的遊戲第3名至第5名為《Minecraft（我的世界，又稱麥塊）》占21.2%、《英雄聯盟（LOL）》20.1%、《任天堂明星大亂鬥》的19.7%。

另外在生氣時，有73.2%的玩家會摔鍵盤滑鼠或手把，15.8%的人會氣到搥牆、6.6%的會把電視或電腦螢幕弄壞、5.5%的人會摔手機、3.8%的人會摔盤子等，只能說大家玩電動還是心平氣和一點比較好喔！

PC版《英雄聯盟》。（翻攝自英雄聯盟官網）

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