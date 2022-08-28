快訊

新北五股開發公司發現疑爆裂物「瓶裝鐵釘有引線」 警封鎖現場採證

屏鵝公路又塞了！遊客怨塞快1小時還沒到枋寮 暑假最後周末噩夢重演

和家馨17歲帥兒擊敗混血男神 勇奪城市先生冠軍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他求大尺寸iPhone怎麼「單手快轉影片」？網友大歪樓喊想幹嘛

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友詢問拿大尺寸iPhone要如何單手快轉影片，引起不少人討論。（示意圖／ingimage）
一名網友詢問拿大尺寸iPhone要如何單手快轉影片，引起不少人討論。（示意圖／ingimage）

隨著智慧型手機愈做愈大，連蘋果（Apple）的iPhone 14都取消mini系列改成iPhone 14 Max，想要「單手操作」似乎不是一件簡單之事。一名網友詢問用iPhone要如何使用單手影片快轉，卻被其他網友歪樓懷疑是不是要「做壞事」。

一名網友在批踢踢（PTT）的iOS版表示，使用5.85吋iPhone X看影片時發現影片的快轉或倒轉鈕都在螢幕下方，「單手要操作的時候相當不便」，詢問網友是否有方法可將這些按鈕挪到螢幕上方，或是利用「捷徑」功能做出影片快轉1分鐘、「敲擊背面2次的方式實現單手快轉」，引起網友討論。

網友看完後直接歪樓表示「另外一隻手在幹嘛？」笑噴其他人，有人原Po的問題相當實際，「原來大家都有相同困擾」、「另一隻手也在快轉」、「有畫面」、「所以這類產品我不買二手」。

但也有不少網友認真回文表示，「我都（將手機）打橫的，用大拇指連續點按快進15秒。」、「任意位置長按不是可以嗎」、「直接在影片上右滑就可以啦」、「nPlayer（App）可以滑動螢幕往前或往後快轉」、「iOS在單手操控的預想非常匱乏」。

《聯合新聞網》實測，確實可以點選螢幕2下快轉或倒退，但單手想要這2種都按得到的話似乎有些困難。（圖／聯合新聞網）
《聯合新聞網》實測，確實可以點選螢幕2下快轉或倒退，但單手想要這2種都按得到的話似乎有些困難。（圖／聯合新聞網）

《聯合新聞網》以iPhone裡頭的YouTube實測，螢幕上左點2下或右點2下可以前進或倒退影片10秒以上，不過握住6.7吋手機似乎真的很難「快轉」；但任意在螢幕上長按後，會跳出小視窗的預覽畫面，就能左滑或右滑至自己想看的影片內容，不過整體來說仍不算方便，偶爾還是會有「滑過頭」的狀況發生。

網友提供方法，長按螢幕任一處，就可以左右滑動，也有小畫面預覽圖可以查看想要的影片內容。（圖／聯合新聞網）
網友提供方法，長按螢幕任一處，就可以左右滑動，也有小畫面預覽圖可以查看想要的影片內容。（圖／聯合新聞網）

PTT

延伸閱讀

iPhone 14來了存錢囉！蘋果9月8日發表會、5大類7新品預測一次看 這一款恐「台灣非首發」

一堆人亂充！5NG充電習慣「害手機電池短命」：曝最佳充電時間

限定12小時！《斯普拉遁3》前夜祭今開玩 教你下載、試26種武器、想玩繁中選這區

相關新聞

他求大尺寸iPhone怎麼「單手快轉影片」？網友大歪樓喊想幹嘛

隨著智慧型手機愈做愈大，連蘋果（Apple）的iPhone 14都取消mini系列改成iPhone 14 Max，想要「單手操作」似乎不是一件簡單之事。一名網友詢問用iPhone要如何使用單手影片快轉，卻被其他網友歪樓懷疑是不是要「做壞事」。

限定12小時！《斯普拉遁3》前夜祭今開玩 教你下載、試26種武器、想玩繁中選這區

等了5年，不僅等到任天堂最夯射擊遊戲《斯普拉遁3》（Splatoon 3，舊名漆彈大作戰3、花枝3等），這次還是全區中文版，立刻引起不少粉絲關注，今（28）日更展開12小時限定的「前夜祭」免費射擊活動，不過可要注意「遊玩的地區」可能會影響你的遊玩時間喔！《聯合新聞網》帶你輕鬆操作免煩惱。

微軟喊話：電視才是推動雲端串流遊戲普及的關鍵

在稍早接受德國Games Industry網站訪談時，微軟Xbox首席產品經理Harrison Hoffman表示，雖然市場認為行動裝置扮演推動雲端串流遊戲服務普及化的推手，但實際上支援連網服務的電視才是雲端串流遊戲服務普及化關鍵所在。

祖克柏「最怕早上看手機」 自曝不想花時間用社群網路

對於一位將社群媒體發揚光大的人來說，臉書創辦人祖克柏在接受知名Podcast節目專訪，給人的感覺是：他似乎不太喜歡自己催生出來的網路巨獸。這位現年38歲的Meta執行長上節目主要是為了宣傳「元宇宙」的趨勢前景。但他也透露掌管一家市值逾4000億美元的企業不容易，「最怕早上看手機」。在罕見長談近3小時中，祖克伯還聊了哪些大小事？本文為您整理。

靜音沒用了！LINE更新這1功能 網喊一直被騷擾「老闆最開心」

台灣不少人不管是在工作上或是連絡好友都是用LINE溝通，不知不覺就累積了幾十個群組，訊息轟炸的結果就是把群組通知關「靜音」，不過一名網友發現，最近LINE更新了一項功能讓他直呼超煩，也引起其他網友喊「（功能）要低調」、「一直被騷擾」。

《人中之龍》製作人掛保證 「不因為加入網易而轉向製作手機遊戲」

去年從SEGA離開，並且加入網易的《人中之龍》製作人名越稔洋，近期接受4Players網站訪談時表示，目前已經著手新作開發事宜，但也強調不會因為加入網易而轉向製作手機遊戲。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。