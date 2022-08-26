亞馬遜推出Alexa Game Control功能 讓玩家直接動口遊玩《死亡之島2》
在此次Gamescom 2022展前活動中，由Dambuster Studios開發，Deep Silver發行的《死亡之島2》 (Dead Island 2)，除了確認將在明年2月3日登上Epic Games Store、Google Stadia、PlayStation 4、PlayStation 5，以及Xbox Series X|S平台，更確認將加入亞馬遜提供的Alexa Game Control功能，讓玩家直接動口即可遊玩遊戲。
亞馬遜表示，Alexa Game Control功能將可讓玩家直接透過自然語言操作遊戲，並且不用預先透過「Alexa」等喚醒詞，即可直接透過口語描述方式操作遊戲指令，例如撿起地上板凳，或是切換手上武器，同時也能直接與遊戲中的NPC進行互動。
在Alexa Game Control功能設計中，可以透過自然語意分析理解玩家操作目的，除了讓玩家可以在遊戲中更直覺互動，亞馬遜更表示此項功能將能讓更多身障玩家更輕鬆遊玩遊戲，同時也能創造更多遊戲互動可能性。
而初期此功能僅支援北美地區的英語互動，但亞馬遜表示未來將會讓此功能進駐更多國家，並且支援更多語言互動，同時除了目前對應的Xbox與Windows PC平台，未來也會加入支援PlayStation與Nintendo Switch平台。
至於此次在Gamescom 2022展前活動上公佈的《死亡之島2》，目前也成為第一款支援Alexa Game Control功能，可透過自然語言操作遊玩的遊戲。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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