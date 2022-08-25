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2022大選進入百日倒數…PTT八卦版有動作了 鄉民嘆：會越來越嚴？

聯合新聞網／ 綜合報導
PTT網路論壇是台灣鄉民最愛用網站之一，圖為示意圖，圖中人物非新聞當事人。報系資料照／記者杜建重攝影
PTT網路論壇是台灣鄉民最愛用網站之一，圖為示意圖，圖中人物非新聞當事人。報系資料照／記者杜建重攝影

距離2022大選投票日僅剩93天，各縣市參選人登記截止日在即，許多網友會透過PTT談論政治議題，PTT八卦版版主日前祭出新版規，宣布申請「推發文門檻提高至（登入次數）2000（次）」，引起鄉民一陣熱議。

PTT鄉民於各版發文時需符合權限門檻，且依各版規定不同而有異。依照PTT鄉民百科所載，PTT發文限制以登入次數、劣文數規範，也因此PTT鄉民會以「軍階」分類鄉民等級，如稱呼登入次數少的人為「菜逼八」、「新兵」等，且官方提出「上色規則」區分，如登入999次以下為白色、1000至1999次為亮白色等，依八卦版新規門檻提高至2000，則至少需要「紅色」以上。

PTT八卦版版主ubcs近日公布最新板規，「推發文門檻提高至2000」，版主透露由於2022選舉將至，發現違規文有增加趨勢，故提高發文限制門檻。

大選之日進入倒數百日期限，ubcs表示近來各式政治相關違規件數大幅上升，「為克制公關公司及各路網軍帳號帶風向，版主群經討論後先申請推發文門檻提高至2000」。不過，ubcs也特別強調未來將視政治相關文章違規狀況，再討論是否調降門檻。

PTT八卦版版主宣布新版規，未來八卦版將提高發文門檻，目前已向PTT提出申請。 圖擷自PTT
PTT八卦版版主宣布新版規，未來八卦版將提高發文門檻，目前已向PTT提出申請。 圖擷自PTT

一但新版規通過申請，許多鄉民擔心帳號發文動作受限，有不少人直言2000門檻太高，也有人提議改以有效文章數作門檻，「現在登入調到2000以後，更多人不能發文，到底是哪個人濫用網軍，害八卦不得不變得越來越嚴？」、「任何門檻限制都是在限制言論自由」，但也有另一派網友相挺版主，認為「只要帳號使用時間一長，慢慢累積自然就能達標」。

其中一位鄉民就好奇「2000以上都是什麼人？」她坦言看到新版規令她相當衝擊，原本自以為算是「上兵」，殊不知在新版規之下卻連新兵戰士都不如，「登入2000以上都是什麼人？是不是從小開始上PTT？」網友忍不住笑回「老人+閒人」、「老人，工作都快退休了」、「巴哈的BBS我都還在用呢」、「每天都上站的老人」。

經計算，PTT每日登入計算1次為限，若從註冊以來每天都登入累積，則只要註冊時間超過5年又6個月，意即最晚需在2017年2月份註冊使用帳號，即可滿足登入次數2000的八卦版發文門檻。

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