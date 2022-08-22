當年因蘋果及三星訴訟而走紅的前員工「Sam Sung」 再次將個人名片進行義賣
過去曾因本名「Sam Sung」而一度聲名大噪的前Apple Store員工，近期再次以其當時在Apple Store任職時的制服、名片進行義賣，預計將拍賣所得捐贈給溫哥華婦女團體-溫哥華城東婦女中心 (Downtown Eastside Women's Center of Vancouver)。
「Sam Sung」在2010年至2012年間於蘇格蘭格拉斯哥布坎南街的Apple Store擔任技術專家，並且在2012年之後移居加拿大溫哥華，並且在當地的Apple Store任職。而後續蘋果與三星因設計專利等爭議，雙方開始在法院進行訴訟之計，「Sam Sung」的名字也因其在蘋果體系任職而走紅。
而在2013年自Apple Store離職之後，「Sam Sung」便將其當時使用名片進行義賣，並且將超過2500美元拍賣所得捐給兒童慈善機構Children's Wish BC & Yukon。
將姓名改為「Sam Struan」之後，目前擔任職業教練，並且在今年初由其家人找到當時在布坎南街Apple Store擔任技術專家時的名片，「Sam Struan」便產生進行第二次義賣的想法，並且以其在Apple Store任職時的制服，加上名片與親筆簽名，透過eBay進行義賣，預計將拍賣所得捐贈給溫哥華城東婦女中心。
Auctioning the original 🏴 Apple Sam Sung business card on eBay for charity: https://t.co/fAmoCF4Dui#Apple #Samsung #thatguysamsung #applesamsungauction pic.twitter.com/TEnzW8iPtV
— Sam Struan (formerly Sam Sung) (@samthescot) August 14, 2022
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
📢 這就是元宇宙「美學」？ 他在VR自拍畫質比16年前Wii還醜...
📢 太驚訝！她拿到「沒電池」的大廠平板 苦笑：廢到笑的產品只有老公會買
📢 年輕人誰還跟你用Google？ 官方大動作出手做這件事
📢 【周報】Garmin手錶換Apple Watch好處在哪？網讚「這關鍵」值得跳槽
📢 Netflix低價廣告訂閱方案變「次等公民」？他曝2功能遭閹割
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言