當年因蘋果及三星訴訟而走紅的前員工「Sam Sung」 再次將個人名片進行義賣

過去曾因本名「Sam Sung」而一度聲名大噪的前Apple Store員工,近期再次以其當時在Apple Store任職時的制服、名片進行義賣,預計將拍賣所得捐贈給溫哥華婦女團體-溫哥華城東婦女中心 (Downtown Eastside Women's Center of Vancouver)。

「Sam Sung」在2010年至2012年間於蘇格蘭格拉斯哥布坎南街的Apple Store擔任技術專家,並且在2012年之後移居加拿大溫哥華,並且在當地的Apple Store任職。而後續蘋果與三星因設計專利等爭議,雙方開始在法院進行訴訟之計,「Sam Sung」的名字也因其在蘋果體系任職而走紅。

而在2013年自Apple Store離職之後,「Sam Sung」便將其當時使用名片進行義賣,並且將超過2500美元拍賣所得捐給兒童慈善機構Children's Wish BC & Yukon。

▲(圖/擷自eBay頁面)

將姓名改為「Sam Struan」之後,目前擔任職業教練,並且在今年初由其家人找到當時在布坎南街Apple Store擔任技術專家時的名片,「Sam Struan」便產生進行第二次義賣的想法,並且以其在Apple Store任職時的制服,加上名片與親筆簽名,透過eBay進行義賣,預計將拍賣所得捐贈給溫哥華城東婦女中心。

Auctioning the original 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Apple Sam Sung business card on eBay for charity: https://t.co/fAmoCF4Dui#Apple #Samsung #thatguysamsung #applesamsungauction pic.twitter.com/TEnzW8iPtV

— Sam Struan (formerly Sam Sung) (@samthescot) August 14, 2022