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當年因蘋果及三星訴訟而走紅的前員工「Sam Sung」 再次將個人名片進行義賣

聯合新聞網／ 楊又肇

過去曾因本名「Sam Sung」而一度聲名大噪的前Apple Store員工，近期再次以其當時在Apple Store任職時的制服、名片進行義賣，預計將拍賣所得捐贈給溫哥華婦女團體-溫哥華城東婦女中心 (Downtown Eastside Women's Center of Vancouver)。

「Sam Sung」在2010年至2012年間於蘇格蘭格拉斯哥布坎南街的Apple Store擔任技術專家，並且在2012年之後移居加拿大溫哥華，並且在當地的Apple Store任職。而後續蘋果與三星因設計專利等爭議，雙方開始在法院進行訴訟之計，「Sam Sung」的名字也因其在蘋果體系任職而走紅。

而在2013年自Apple Store離職之後，「Sam Sung」便將其當時使用名片進行義賣，並且將超過2500美元拍賣所得捐給兒童慈善機構Children's Wish BC & Yukon。

▲(圖／擷自eBay頁面)
▲(圖／擷自eBay頁面)

將姓名改為「Sam Struan」之後，目前擔任職業教練，並且在今年初由其家人找到當時在布坎南街Apple Store擔任技術專家時的名片，「Sam Struan」便產生進行第二次義賣的想法，並且以其在Apple Store任職時的制服，加上名片與親筆簽名，透過eBay進行義賣，預計將拍賣所得捐贈給溫哥華城東婦女中心。

▲(圖／擷自eBay頁面)
▲(圖／擷自eBay頁面)

▲(圖／擷自eBay頁面)
▲(圖／擷自eBay頁面)

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

義賣 溫哥華 制服

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