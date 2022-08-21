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有鬼！YouTube莫名有怪怪瀏覽紀錄 3動作化解危機

聯合新聞網／ 電獺少女
YouTube示意圖。路透
YouTube示意圖。路透

改密碼、開啟兩步驟驗證、刪除擴充程式

前陣子在滑 PTTDcard 時就看到有網友分享自己的 YouTube 出現奇怪的瀏覽紀錄，像是根本沒看過的影片會瞬間出現在 YouTube 媒體庫的觀看紀錄中，而且洗版速度超快，大概兩分鐘就看完一部新影片這樣，本來以為只是曇花一現，沒想到身邊的朋友最近也發生 YouTube 瀏覽紀錄異常的事件！來看看目前可以如何預防這種怪事發生。

對沒錯，中獎（？）的 YouTube 瀏覽紀錄會如下，出現一堆你根本沒看過的影片，看到有網友分享自己的 YouTube 帳號中出現許多沒有觀看過的影片，例如瀏覽紀錄會莫名其妙出現佩佩豬，或是以俄文、泰文為主的影片，有些還會包含很不知所云的暴力內容，甚至還會有陌生影片直接被加到「喜歡的影片」中。

（圖／電獺少女提供）
（圖／電獺少女提供）

如果你的 YouTube 也出現上述狀況，可以先檢查手機和電腦是否都是以同一個 Google 帳號登入，若都是使用同個帳號，但只有一個裝置的 YouTube 瀏覽紀錄出現異常的話，可以先試試更換密碼，並檢查自己的 Google 帳號是否已開啟兩步驟驗證，接著再還原瀏覽器的設定、清除密碼和 cookie，若有在電腦上安裝擴充應用程式的話，也請試著將擴充程式全都關閉或移除，再看看後續瀏覽紀錄是否會恢復正常。以上做法提供給有遇到異常狀況的獺友們參考，如果你的 YouTube 帳號剛好出現上述情形，可以先試著用上面三個方法來排除看看！

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

PTT Dcard

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