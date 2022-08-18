年輕Z世代壓力大！最常聽「心理健康Podcast」 全球播放數增62%
Spotify 的內容長Dawn Ostroff 指出，Z 世代在不透明的狀態下仍然試著讓世界變得更好。根據調查，Z 世代比起「千禧世代」、對於自己所屬的世代更「抱持壓力」；而抱持「『自己的世代必須去解決這個世界的問題』這種極端沈重壓力」的比例也略高。
音樂串流平台 Spotify 於 16 日發表 2022 年度報告書，其中有關全球 Z 世代（18～24 歲）最常聽的 Podcast 類型為「心理健康」類。根據調查，「顯示 Z 世代比起去年來得更備感壓力」。
Spotify 的年度報告書「Culture Next」是從數位音訊（Digital audio）的數據中，分析全世界 Z 世代的文化與趨勢。根據 2022 年版報告，「心理健康」類 Podcast 播放次數與前一年度同期（Q1）相比驟增 62%。另外有 67% 的 Z 世代會為了紓解壓力或不安而利用音樂與 Podcast 的服務。
以日本市場為例，根據日本科技媒體 ITMedia 報導，居住於日本的 Z 世代 Podcast 聽眾比起去年同期增加 91%，而「心理健康」類的播放次數增加了 400%（等於前一年度的 5 倍）。Spotify 表示，「居住於日本的 Z 世代有半數回覆，『遇到困難的疑問或是個人問題，在跟家人討論之前，會先試著從 Podcast 找答案』。」
本報告涵蓋「美、加、墨、西、義、法、德、英、日、泰、紐／澳、巴西、印度、印尼、新加玻、菲律賓、阿拉伯聯合大公國」等 17 個市場、18 國共約 12,500 人的量化調查，並口頭訪問其中 50 位參加者。單一市場約 650~750 位回答對象。另外也對廣告或產業界的 KOL 進行詳細的訪談。
有關「Culture Next」今年的主題「Z 世代」，Spotify 內容長（Chief Content & Advertising Business Officer） Dawn Ostroff 指出 Z 世代在未來不明的狀態下，仍然試著讓世界變得更好。「理想主義」、「熱情」等音樂類型也是過去 1 年播放數增加最多的項目之一。根據調查，Z 世代比起「千禧世代（26～40 歲）」、對於自己所屬的世代更「抱持壓力」（Z 世代 67%、千禧世代 48%）；而抱持「『自己的世代必須去解決這個世界的問題』這種極端沈重壓力」的比例也略高（Z 世代 76%、千禧世代 72%）。
Dawn Ostroff 認為，在外部壓力沈重之下，音訊（Audio）扮演著協助 Z 世代理解內在、尋找自我的吃重角色。有 80% 的 Z 世代回答，曾藉由音訊發現了自己新的一面；並有三分之一以上表示，透過聽自己喜歡的 Podcast，會體驗到喜悅與悲傷的情感。換言之，生存在嚴峻的現實社會中的 Z 世代，比起其他世代更善用音訊這種手段、讓自己喘一口氣。
日媒認為，「Culture Next」研究千禧世代與 Z 世代會受到哪些事物誘發、而提高動力；也探查世代如何與文化發生關連性、是否推動文化前進。透過探討異同，可以向廣告主做出最貼近世代的溝通模式的建議。
《本文作者湯皓茹，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》
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