雙手合十表情符號「🙏」不是「拜託」？各自解讀掀兩派人論戰
（註：本文可能因瀏覽器版本不同，呈現不同的「雙手合十」表情符號。）
表情符號（Emoji）同樣貼圖「各自解讀」，但這些用法真的正確嗎？日前一名網友表示，雙手合十的Emoji「🙏」不是用來表達「超渡誦經」或感謝之意，而是另有用法，引起兩派人論戰。
一名網友在爆料公社貼圖出一張圖表示，他認為外觀是「雙手合十」表情符號的「🙏」是「擊掌」的意思，還氣噗噗表示「再把我（指表情符號🙏）拿來超渡誦經試試看。」引起不少網友討論，有網友驚嚇原來有這種用法，「一直當感謝用」，但也有人認為明明就是感謝之意，「誰跟你擊掌」，故意以該表情符號回原Po「長知識了謝謝🙏」，還示範表情符號用法：「謝謝🙏、拜託🙏🥺、掰掰👋、拜拜🙏、感謝🙏。」讓不少網友笑到不行。
有人認為擊掌應該是類似一雙舉起雙手的「🙌」符號，或是手掌朝外的「✋」。《聯合新聞網》實測，若在LINE輸入「拜託」、「謝謝」、「祈禱」等字眼，就會出現雙手合十的「🙏」；打上「擊掌」就會顯示上述舉起雙手和手掌朝外的符號「🙌」、「✋」。該雙手合十符號也有6種不同膚色變化呈現。
網路上的Emoji資料庫也顯示，雙手合十的「🙏」（Person with Folded Hands）在日本文化有「請」和「謝謝」的意思，也會用在其他的用途上，譬如祈禱（Praying）或是向人擊掌（Give me a high-five）等，讓表情符號增添更多元表達空間，也會依據前後文對話，讓「🙏」表達不同之意，兩派網友也不需要再糾結囉！
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